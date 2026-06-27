Airbus slaat opnieuw grote slag in China

Nadat Airbus al twee enorme orders uit China ontving de afgelopen zes maanden, viert men in Toulouse wederom feest. Airbus lijkt een heel belangrijke order te hebben binnengehengeld.

China Eastern Airlines tast diep in de buidel en koopt 25 A330neo’s bij Airbus, meldt Reuters Persbureau. Het is een flinke investering in de widebody-vloot van de Chinese luchtvaartmaatschappij, die volgens de catalogusprijzen een kleine tien miljard dollar neerlegt. In werkelijkheid zal de prijs echter veel lager zijn, zoals dat vaker het geval is bij vliegtuigaankopen.

Ook onderdeel van de lagere prijs is het relatief kleine succes van de Airbus A330neo. Airbus verkoopt het vliegtuig nog lang niet zo gemakkelijk als de oudere variant van het toestel. Ook de A350 doet het beter op de markt dan de A330neo. Met deze deal wordt China Eastern Airlines in een klap een van de grootste A330neo-exploitanten ter wereld. Partner Delta Air Lines staat met stip op één.

Het is nog onduidelijk om welk model de order precies draait, aangezien Airbus zowel de kleinere -800 aanbiedt als de grotere -900. De laatstgenoemde is echter waarschijnlijker, aangezien deze veertig keer meer is verkocht dan het kleinere zusje. De huidige A330-vloot van China Eastern Airlines bestaat uit zowel de A330-200, als de -300-variant.

Belangrijke markt

De order is een belangrijke slag voor Airbus, om twee redenen. Ten eerste verkoopt de A330neo nog altijd lastig. Klanten staan niet te springen om het toestel, maar recentelijk ziet de vliegtuigbouwer groei in het aantal orders voor de -neo. Met name in Azië heeft de machine potentie, aangezien veel airlines deze widebodies inzetten op relatief korte routes. Een belangrijke Chinese order kan andere airlines daarom aansporen hetzelfde te doen.

Ten tweede is China een erg belangrijke markt voor Airbus. De huidige politieke spanningen tussen Peking en Washington zorgen ervoor dat er veel ruimte ligt op de markt. Een ‘enorme order’ vanuit China bij Boeing, eerder dit jaar, liep uit op een deceptie. Van de vijfhonderd aangekondigde vliegtuigen, werden er slechts tweehonderd besteld. Daarom is dit het moment voor Airbus om zijn slag te slaan.