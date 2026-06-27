Nummer tachtig, en dat is prachtig. En als vanouds weer een uur (te) lang. Na talloze klachten over de drie voorgaande afleveringen, die onvoldoende waren voor de dagelijkse file naar het werk. En gelukkig gaat het nog steeds nergens over, behalve vliegtuigen. Over de Piper Navajo van Transavia, bijvoorbeeld.

Dat is nog eens wat anders dan een (gaap) 737. En over DC-8’en en 707’s met opstartproblemen. Over Embraer Phenoms, als Wereldwijde Wegenwachten. Trouwens: kiest KLM nieuwe Embraers of de Bombardairbussen om mee te cityhoppen? Goof & Goot beslissen Ongegeneerd & Schaamteloos voor de eerste. Gewoon vanwege dat ludieke stuurtje. Tot slot: een spectaculaire Nieuw-Zeeuwse C208-kloon? Nooit van gehoord? Luistert!

Over Transavia’s Piper Navajo

Tegenwoordig kennen we Transavia van vakantievluchten met Boeing 737’s en Airbus A321neo’s, maar begin jaren ’70 vloog de maatschappij ook met een Piper PA-31 Navajo. De PH-TVB werd ingezet voor kleinere chartervluchten en ondersteunende werkzaamheden. Het toestel droeg al de kenmerkende groen-witte Transavia-kleuren met de grote ‘T’ op de staart, een huisstijl die ook op de vloot van jets verscheen. En tegenwoordig weer te zien is op de speciale retro-Airbus A321neo. Een bijzonder stukje Transavia-geschiedenis dat maar weinig mensen nog kennen.

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

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