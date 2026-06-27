TUI viert groot feest in Nederland

TUI Nederland gaat inmiddels al heel wat jaren mee en heeft daarbij verschillende identiteiten gekend. Nu bestaat de reisorganisatie honderdvijftig jaar, en dat is tijd voor een feestje.

Op het hoofdkantoor in Rijswijk hangen de slingers uit. Dit jaar bestaat TUI Nederland honderdvijftig jaar, en het hele jaar door organiseert het bedrijf leuke feestjes. Vrijdagmiddag waren de burgemeester van Rijswijk, Huri Sahin, en wethouders Wetering en Finke op bezoek bij het hoofdkantoor. Samen kijken ze terug op honderdvijftig jaar geschiedenis.

TUI Nederland begon in 1876, toen Jacobus Philippus Lissone vanuit Amsterdam zijn eerste groepsreis naar Londen organiseerde. De gezamenlijke reis werd een groot succes, en daarmee legde hij de basis voor Lissone Lindeman. In de anderhalve eeuw daarna groeide het bedrijf uit tot een grote speler onder de namen Holland International, Arke en tegenwoordig TUI.

Hoewel het bedrijf oorspronkelijk was opgericht in Amsterdam, verhuisde het hoofdkantoor in de jaren zeventig naar de Plaspoelpolder in Rijswijk. Daar werkt het bedrijf aan de diverse vakantiepakketten van vele verschillende reizigers, waarbij ze hun eigen vliegtuigen, hotels en cruiseschepen exploiteren.

‘150 jaar TUI Nederland staat voor ondernemerschap, vernieuwing en vertrouwen. We zijn trots op onze rijke geschiedenis in Nederland en op onze sterke band met Rijswijk. Vanaf ons hoofdkantoor werken we elke dag met veel collega’s aan vakanties die ertoe doen voor onze klanten. Dat we dit jubileum samen met de burgemeester, wethouders én verschillende van mijn voorgangers kunnen vieren, maakt dit moment extra waardevol,’ aldus Arjan Kers, Managing Director TUI Nederland en België.

Vloot

TUI groeide over de jaren uit tot de grootste reisorganisatie van Europa, met wereldwijd meer dan zestigduizend werknemers die samen vakanties organiseren op honderdtachtig verschillende bestemmingen voor ruim twintig miljoen reizigers. Daarbij zet de airline veelal haar eigen vloot aan vliegtuigen in, die over de jaren flink is uitgedijd.

De TUI groep beschikt inmiddels over een vloot met meer dan honderddertig vliegtuigen. Daarvan staat het meerendeel geregistreerd bij de tak in het Verenigd Koninkrijk, welk 75 vliegtuigen opereert. De Nederlandse tak binnen de organisatie heeft tien vliegtuigen in het bezit, waarvan zes Boeing 737 MAX 8’s en vier Boeing 787-8 Dreamliners.