Belgische luchtmachtdagen zijn “hot” (topic)

Zoals veel evenementen, hebben de Belgische luchtmachtdagen dit weekend te maken met extreme weersomstandigheden. Desondanks ‘must the show go on’ en zijn vele bezoekers afgereisd naar Florennes in de Belgische Ardennen.

De vorige editie van de Belgische luchtmachtdagen, in 2023 op Kleine Brogel, was ook al behoorlijk warm – en die vonden plaats in september. Ongetwijfeld zijn de Belgian Airforce Days van 2026 de warmste ooit. Grote publiekstrekker dit jaar is de nieuwe aanwinst van de Belgische luchtmacht. Voor het eerst zal namelijk de Belgische F-35 te zien zijn voor het grote publiek.

Hitte tijdens Belgische luchtmachtdagen

Op de vrijdag voorafgaand aan de show konden zo’n 2000 spotters tegen betaling al het veld op, om de arriverende toestellen te kunnen fotograferen. Op social media klaagden velen over de omstandigheden voor de spotters. Het afgezette gebied was niet groot, waardoor het vooraan het hek een gedrang werd. Gedurende de dag zijn diverse mensen afgevoerd met een ambulance, omdat ze bevangen werden door de hitte. In de middag werd de groep verplaatst naar een andere locatie met meer ruimte. In tegenstelling tot eerder was aangekondigd, kon men de basis voortijdig verlaten als de hitte teveel werd.

(2023) Belgische demo F-16 “Dream Viper” in formatie met Spitfire OO-XVI © Leonard van den Broek

De organisatie van de Belgische luchtmachtdagen waarschuwde de bezoekers van tevoren al, om goed voorbereid naar de show te komen, voldoende te drinken en gebruik te maken van de schaduwplekken die zijn ingericht. Voor de show van zondag zijn nog last-minute tickets beschikbaar.