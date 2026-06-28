Chaos op Schiphol: ‘Honderden mensen missen hun vlucht’

Op Schiphol heerste vrijdagavond chaos nadat een plafond was ingestort. Reizigers kwamen in lange rijen te staan en moesten soms uren wachten, waardoor velen van hen hun vlucht misten.

Plafond Schiphol komt naar beneden

In de namiddag van de warmste dag van het jaar, stortte vrijdagmiddag het plafond naar beneden van de handbagagecontrole bij vertrekhal drie. ‘De ruimte hebben we in verband met de veiligheid meteen gesloten. Later is de ruimte weer in gebruik genomen’, zegt een woordvoerder van de luchthaven.

Het is nog onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden. Als gevolg van de gesloten controle in de ruimte waar het plafond naar beneden kwam, werden passagiers halsoverkop naar andere vertrekhallen van Schiphol gestuurd om alsnog hun bagage te laten controleren. Daardoor ontstonden lange rijen. Enkele reizigers op sociale media meldden dat ze zelfs urenlang in de rij moesten staan, velen van welk daardoor hun vlucht misten.

Er klonken berichten als ‘ik sta in een vijf uur durende rij voor security op Schiphol,’ en ‘Mensen staan uren in de rij voor de security en er breken zelfs gevechten uit’. Een ander geeft aan ‘Honderden mensen missen hun vlucht, ik ben er één van. Eén plek open bij de security, van de twintig, geen informatie, niks!’ Over het gebrek aan informatie klonken meer klachten.

@NOS please investigate the mayhem at @Schiphol this evening. Hundreds of people missed their flights (I'm one of them). 1 security slot (out of 20!!!!) open, no i formation, nothing.— Krisqu071 🇵🇱🇪🇺🌍✈️ (@Krisqu071) June 26, 2026

De luchthaven ervoer de dag als ‘intensief’. ‘Met de extra maatregelen in verband met de hitte, voor het welzijn van reizigers en medewerkers, heeft een tijdelijke verplaatsing van de handbagagecontrole in vertrekhal 3 naar andere locaties extra impact. We vinden dit vervelend voor reizigers,’ zegt Schiphol tegenover de Telegraaf.

Onduidelijkheid

De ruimte waar het plafond inzakte, is slechts tien jaar oud en goed onderhouden, meldt Schiphol. Waarom er bij de andere security-gebieden zo weinig personeel beschikbaar was, blijft eveneens onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de nieuwe aanbesteding, die flink wat opstartproblemen kent. Sinds mei zijn bijna tweeduizend werknemers overgestapt naar een nieuwe werkgever. Daardoor hebben alle beveiligers nieuwe en wisselende roosters, en ligt het ziekteverzuim hoog, kort na de inwerkingtreding van de nieuwe aanbesteding.