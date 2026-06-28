Russische vliegtuigen binnenkort aan de grond? ‘Risico bestaat’

Luchtvaartmaatschappijen in Rusland krijgen het steeds lastiger door de alsmaar erger worden oliecrisis in het land. Eén airline geeft zelfs aan dat haar vliegtuigen binnenkort zomaar eens aan de grond kunnen blijven staan.

Russische vliegtuigen aan de grond?

Het Russische Azimuth Airlines waarschuwt voor groeiende tekorten als gevolg van problemen rondom de olietoevoer en olieprijzen. Volgens de luchtvaartmaatschappij bestaat het risico zelfs dat haar vliegtuigen binnenkort aan de grond blijven staan. Dat meldt het Russische zakenblad Kommersant.

De krant bericht dat de olieprijzen met bijna zeventien procent zijn gestegen sinds het begin van juni, terwijl de olietoevoer met bijna een derde is gedaald. De grootste problemen stapelen zich momenteel op in de Kaukasus, in het zuiden van Rusland. Op de luchthaven van Makhachkala Uytash, gelegen aan de westkust van de Kaspische Zee, zijn de olieprijzen de afgelopen maand zelfs met 64 procent gestegen.

Bij Azimuth Airlines leidt dit direct tot grote zorgen. De luchtvaartmaatschappij bestaat sinds 2017 en vliegt exclusief met in Rusland gebouwde Yakovlev Sj-100’s (Sukhoi Superjet 100). Met de Russische vliegtuigen voert de airline voornamelijk vluchten uit vanuit Sochi, bestemmingen in de Kaukasus en het zuiden van Rusland, welke de airline met grote steden als Moskou, Sint-Petersburg en Jekaterinenburg verbindt.

Problemen met toevoer

De airline noemt de situatie ‘paradoxaal’: terwijl kerosineprijzen wereldwijd alweer een aantal maanden dalen na de piek van maart, stijgen de prijzen in Rusland snel. De problemen begonnen halverwege juni voor Azimuth Airlines, toen de kerosinetoevoer met bijna dertig procent daalde. De leverancier wees naar ‘force majeure’-omstandigheden bij meerdere olieraffinaderijen.

De daling in de toevoer is grotendeels te wijten aan de recente Oekraïense aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Na de start van de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari 2022, groeide het land uit tot een van de belangrijkste spelers in de drone-industrie. Deze Oekraïense drones zijn inmiddels dermate geavanceerd, dat ze ook doelen ver in Rusland kunnen raken. Oekraïne zet deze onbemande machines grootschalig dan ook in om belangrijke strategische doelen in Rusland te raken, waaronder olieraffinaderijen.