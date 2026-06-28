TUI 737 voorlopig aan de grond in Spanje

Een flinke tegenvaller voor TUI Airways: een Boeing 737-800 van de Britse luchtvaartmaatschappij staat voorlopig aan de grond in Spanje. De oorzaak is een mislukte landing op de luchthaven van Mallorca.

De Boeing 737-800, registratie G-TUKS, vertrok zaterdag 27 juni kort voor 16:00 uur vanaf het Ierse Dublin naar Palma de Mallorca. Vlucht BY1624 had op dat moment al anderhalf uur vertraging opgelopen, maar vloog zonder problemen naar het Spaanse eiland in de Middellandse Zee. Daar maakte de crew het vliegtuig rond 19:30 uur klaar voor de landing op baan 24L.

Tijdens de landing ging het mis. Bij de eerste nadering raakte het toestel met de staart de grond, een zogenaamde tail strike. Om het naderende verkeer niet in de weg te zitten, besloten de piloten wederom te klimmen en een go-around te maken. Tijdens poging twee landde het vliegtuig succesvol op baan 24R en wist het richting de gate te taxiën.

Volgens protocol staat de machine voorlopig aan de grond. De eisen rondom een tail strike zijn erg streng. Dat heeft te maken met de mogelijke structurele schade die de Boeing kan hebben opgelopen tijdens het incident. TUI annuleerde terugvlucht BY7669 naar Birmingham en passagiers zijn op andere vluchten naar hun eindbestemming geboekt.

Domper

Het tijdelijk aan de grond staan van de Boeing 737-800 is een flinke domper voor TUI Airways. In grote delen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland begint momenteel de vakantie, en zoeken vele vakantiegangers een vlucht naar het zuiden van het continent. Voor de Britse vakantievlieger is het daarom belangrijk zoveel mogelijk vliegtuigen in de lucht te hebben om haar operaties te ondersteunen.

Het is nog onduidelijk hoelang de machine mag genieten van zijn onverwachte vakantie in Spanje. Op beelden die gedeeld zijn op social media, is te zien dat er zichtbare schade is aan de staart van het TUI-toestel. Reparatietijden variëren van een paar dagen tot soms zelfs weken, afhankelijk van het model en de aard van de opgelopen schade.