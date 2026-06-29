A320 vanaf Schiphol keert terug met ‘PAN PAN’-noodsignaal

Een Airbus A320 van British Airways is kort na vertrek vanaf Schiphol teruggekeerd nadat de bemanning een ‘PAN PAN’-signaal had afgegeven. Aanleiding waren zogenoemde fumes in de cockpit, een luchtvaartterm voor een onbekende geur, rookverschijnselen of dampen. Het toestel was onderweg naar London Heathrow, maar brak de klim al snel af en zette koers terug naar Schiphol.

British Airways A320 PAN PAN

Het incident vond plaats tijdens British Airways-vlucht BA445. De Airbus, registratie G-EUUC, steeg om 07:23 uur op vanaf de Polderbaan in noordelijke richting. Kort na vertrek maakte het toestel een linkerbocht richting IJmuiden. Volgens The Aviation Herald meldde de bemanning fumes in de cockpit, stopte de klim op ongeveer 11.000 voet en riep vervolgens een ‘PAN PAN’-signaal uit. Zo een melding is een internationaal signaal voor situaties die onmiddellijke aandacht vereisen, maar waarbij geen direct levensgevaar bestaat, zoals bij een ‘MAYDAY’-oproep.

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Vlucht keert direct terug naar Schiphol

In plaats van de oversteek naar Engeland voort te zetten, draaide de A320 vrijwel direct zuidwaarts richting de kust. Via de omgeving van Hoek van Holland en Den Haag vloog het toestel terug naar Schiphol, waar het om 07:41 uur landde. Daarmee duurde de vlucht slechts 18 minuten. Na de landing werd de geplande vlucht naar London Heathrow geannuleerd, zodat het vliegtuig kon worden geïnspecteerd.

Ruim twee dagen uit dienstregeling

Volgens dezelfde bron blijkt dat de Airbus ongeveer 30 uur aan de grond bleef op Schiphol. Daarna vertrok het toestel zonder passagiers naar de thuisbasis op London Heathrow voor aanvullende controles. Ook daar stond de A320 nog ongeveer 18 uur aan de grond voordat het weer werd vrijgegeven voor commerciële vluchten. British Airways heeft geen nadere details bekendgemaakt over de oorzaak van de gemelde dampen in de cockpit. Dergelijke meldingen worden in de luchtvaart altijd serieus genomen, omdat onbekende dampen de gezondheid van de bemanning kunnen beïnvloeden en daarmee de vliegveiligheid in het geding kunnen brengen.