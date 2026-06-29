Dubbel pech voor Boeing 737-vluchten naar Europa

Twee Boeing 737-800’s van SunExpress kregen op dezelfde dag te maken met een technisch probleem tijdens vluchten van Turkije naar Europese bestemmingen. Een vliegtuig moest na vertrek uit Antalya ruim 1 uur en 15 minuten boven zee cirkelen om brandstof te verbranden voordat het veilig kon landen, terwijl een ander toestel uitweek naar een andere luchthaven.

Vlucht naar Keulen wijkt uit naar İzmir

Het eerste incident deed zich voor tijdens vlucht XQ3512 van Dalaman naar Keulen. De Boeing 737, registratie TC-SPK, kreeg kort na vertrek te maken met een technisch probleem. Uit voorzorg besloot de bemanning de vlucht af te breken en uit te wijken naar de luchthaven van Izmir, waar het toestel veilig landde. Een vervangend vliegtuig nam het vervolgens over, waardoor de passagiers hun reis naar Keulen met vertraging konden vervolgen.

©Flightradar24

Boeing 737 cirkelt boven zee

Kort daarna deed zich een vergelijkbaar incident voor tijdens vlucht XQ496 van Antalya naar Tallinn. De Boeing 737-800, registratie TC-SEY, kreeg eveneens kort na het opstijgen te maken met een technisch probleem. De gezagvoerder besloot daarop terug te keren naar Antalya. Omdat het vliegtuig bij vertrek nog een grote hoeveelheid brandstof aan boord had en daardoor te zwaar was voor een veilige landing, bleef het toestel ongeveer één uur en vijftien minuten in een holding pattern boven de Middellandse Zee vliegen om brandstof te verbranden. Nadat het vliegtuig het maximale veilige landingsgewicht had bereikt, kon het veilig landen op de luchthaven van Antalya. Ook voor deze vlucht werd uiteindelijk een vervangend toestel ingezet, waardoor de passagiers met vertraging alsnog naar Tallinn konden vertrekken.