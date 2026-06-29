Kritiek op bekende privéjet-reiziger: ‘Ruim 50.000 kilometer in twee weken’

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kreeg de afgelopen weken veel kritiek vanwege zijn intensieve gebruik van een privéjet tijdens het WK. De omvang van de vliegbewegingen riep internationaal veel vragen op. Zeker omdat de FIFA zich presenteert als een organisatie met ambitieuze klimaatdoelstellingen. Volgens de BBC legde het privévliegtuig in iets meer dan twee weken ruim 50.000 kilometer af. ‘Symptomatisch voor FIFA’s falen op het vlak van milieu en duurzaamheid’, zei Freddie Daley van het sportklimaatnetwerk Cool Down.

Infantino met maakt 27 vluchten in privéjet

Tijdens de groepsfase van het toernooi bezocht Infantino in iets meer dan twee weken tijd de wedstrijden verspreid over de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Om dat mogelijk te maken, werd voor Infantino een privéjet ingezet voor 27 afzonderlijke vluchten. Op verschillende dagen bezocht de FIFA-topman meerdere speelsteden. De langste vlucht vond plaats op 13 juni. Die dag vloog het toestel van Vancouver naar Miami. Twee dagen later volgde opnieuw een druk reisschema met een vlucht van ruim 4.000 kilometer van Miami naar Seattle en vervolgens nog eens naar Los Angeles. In totaal vloog het toestel minstens 50.122 kilometer en bracht het meer dan 66 uur door in de lucht.

Uitstoot vergelijkbaar met 78 personen

Op basis van de uitgevoerde vluchten schat de BBC dat de privéjets voor Infantino ongeveer 516 ton CO₂-equivalent hebben uitgestoten. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 78 personen. De exacte uitstoot is niet vast te stellen, omdat onder meer het werkelijke brandstofverbruik, de belading en het aantal passagiers per vlucht niet openbaar zijn. De berekeningen moeten daarom worden gezien als een schatting.

‘Ontrechte kritiek’

De FIFA stelt dat Infantino regelmatig samen met officials reist voor zakelijke afspraken. Volgens een woordvoerder wordt per reis gekeken welke vervoerswijze het meest efficiënt en kosteneffectief is. Daarbij wordt soms gekozen voor lijnvluchten, waaronder ook vluchten met prijsvechters, terwijl in andere gevallen een privécharter volgens de organisatie de meest geschikte oplossing is. De organisatie benadrukt dat de logistieke uitdagingen van een toernooi dat zich over drie landen en zestien speelsteden uitstrekt aanzienlijk zijn.