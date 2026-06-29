“Nederlands” vliegtuig crasht in Frankrijk: ‘Een ongelooflijk donkere dag’

In de buurt van Nancy, Frankrijk, is zondag een vliegtuig neergestort met elf inzittenden. Alle tien passagiers en de piloot kwamen bij de crash om het leven. Vijf van de inzittenden waren verpleegkundigen die een parachutesprong cadeau gekregen hadden. De vijf anderen waren instructeurs. De Nederlandse eigenaar van het betrokken toestel deelt zijn medeleven.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Franse media melden dat de piloot onderweg was tien parachutisten naar de juiste springhoogte te brengen. Het toestel was kort voor 11:00 uur vertrokken vanaf het vliegveld van Nancy-Essey. Vlak na het opstijgen ging het mis, en stortte de Pilatus Turbo Porter, registratie D-FIPS, neer op een grasveld in een voorstad van Nancy.

Reddingsteams waren snel ter plaatse maar konden niets meer voor de slachtoffers betekenen. Op de grond waren er meerdere getuigen van de crash, waaronder familie en vrienden, omdat de sprong een cadeau betrof. Geen van hen raakte door brokstukken gewond. Psychologische hulpteams waren aanwezig om de relaties van de slachtoffers bij te staan. Volgens de Franse pers waren 50 brandweerlieden, 25 voertuigen, 45 politieagenten en twee SAMU-teams aan het werk.

Nederlandse eigenaar

Het vliegtuig heeft een Duitse registratie en is van het bedrijf Classic Wings GmbH. Deze organisatie is gevestigd op de luchthaven van Weeze, vlak over de grens met Nederland. Het Duitse bedrijf voert veelal vluchten uit met klassieke toestellen, waaronder de Antonov An-2, de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk en de Pilatus PC-6.

Rob de Man, de Nederlandse eigenaar van het bedrijf, spreekt van een ‘ongelooflijk donkere dag’. Kort na het dodelijke incident deelde hij een bericht waarin hij zijn medeleven deelde met de omgekomen parachutisten, de piloot, zijn collega’s en alle nabestaanden die een groot trauma moeten verwerken.

Today, a tragic accident occurred in Nancy involving one of our PC-6 aircraft. Our thoughts and deepest sympathies are first and foremost with the parachutists who lost their lives, with our Chief Pilot, and with all those close to the victims, including the parachuting community and our fellow pilots and colleagues.

There are still many questions regarding how and why this tragedy occurred. At this moment, we believe it would be inappropriate to make further statements other than to confirm that we are fully cooperating with the authorities and investigators to establish the cause of this accident.

I am currently on my way to the accident site. Should more clarity become available, and when the appropriate time comes, I will communicate further information.

Today is an incredibly dark day for all of us.

Rob de Man CEO / Accountable Manager / NPFOClassic Wings GmbH