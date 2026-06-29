Qatar Airways ontkent: ‘(nog) niet ons vliegtuig’

Op sociale media gingen afgelopen week beelden rond van een Boeing 777F van Qatar Airways die op een gevaarlijk lage hoogte voorbij vloog. De Qatarese luchtvaartmaatschappij doorbreekt nu de stilte en ontkent dat de machine van de airline zelf is.

Op spectaculaire beelden is te zien hoe een omgebouwde Qatar Airways Boeing 777-200LR bijzonder laag over een privaat vliegveld vliegt in Texas. Het is onduidelijk hoe laag het toestel zich precies bevond, maar het gaat louter om meters. Vooral de rechtervleugel komt dicht bij de grond, waar enkele decimeters verschil een enorme ravage had kunnen aanrichten.

Het toestel vloog voorheen voor Delta Air Lines, en draagt nog altijd een Amerikaanse registratie: N705DN. Qatar Airways liet de Boeing 777-200LR ombouwen tot een vrachtvliegtuig bij Jetran. Het opmerkelijke voorval vond plaats op Horseshoe Bay Resort Jet Center, de thuisbasis van het Amerikaanse bedrijf.

Meanwhile at Horseshoe Bay Resort Jet Center in Texas, this Boeing 777-200 pilot is giving a soon-to-be-delivered Qatar Airways aircraft an extremely low pass! pic.twitter.com/Y8ENAcks4t— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 25, 2026

Speculatie

Wat volgde was online speculatie. Mensen vroegen zich af waarom Qatar Airways een dergelijke stunt zou uitvoeren met zoveel risico. Anderen waren met name benieuwd of het toestel überhaupt wel voor Qatar Airways vloog. De airline wilde de geruchten zo snel mogelijk de kop in drukken en doorbrak de stilte. Het bedrijf ontkent dat het vliegtuig momenteel bij haar vliegt en dat haar piloten in de cockpit zaten.

‘We zijn bekend met een video die rondgaat op social media waarin een vrachtvliegtuig, in Qatar Airways-kleuren, een lage overvlucht uitvoert. Het toestel in de video is in het bezit van een leasebedrijf en niet van Qatar Airways. De machine onderging een pre-delivery testvlucht voorafgaand aan de intrede in onze vrachtvloot. De vlucht werd niet uitgevoerd door Qatar Airways en de piloten zijn niet ons personeel.’

Amerikaanse autoriteiten hebben inmiddels aangekondigd een onderzoek te starten naar het voorval. Hoewel de conclusies nog op zich laten wachten, kan het onderzoek grote gevolgen hebben voor de betreffende piloten. Volgens experts kunnen zij zelfs hun vliegbrevet kwijtraken door deze spectaculaire, maar roekeloze actie.