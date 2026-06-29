Transavia staat stil bij bijzonder moment: ‘Al sinds 1996’

Al dertig jaar zet de Peter Pan Vakantieclub zich in om jongeren met een chronische ziekte een onbezorgde vakantie te bezorgen. Wat in 1996 begon als een initiatief van medewerkers van Transavia, is uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks meerdere reizen organiseert voor jongeren die door ziekte of moeilijke omstandigheden niet vanzelfsprekend op vakantie kunnen. Tijdens een bijeenkomst in het Aviodrome vierde Transavia het 30-jarig bestaan van de stichting.

Jubileumviering Peter Pan

Transavia-CEO Paul Terstegge stond stil bij het jubileum. ‘Leuk om gisteren aanwezig te zijn geweest bij de viering van de 30-jarige verjaardag van Peter Pan in het Aviodrome’, schrijft Terstegge op LinkedIn. ‘Transavia is trots om zo’n fantastische stichting aan zich verbonden te hebben, gerund door vrijwilligers van ons bedrijf. En natuurlijk dankzij de bijdragen van heel veel van onze passagiers. Samen zetten we ons al sinds 1996 in om meerdere keren per jaar reizen te organiseren voor jongeren die door ziekte of moeilijke omstandigheden niet gemakkelijk zelf op vakantie kunnen. Transavia zal ook de komende 30 jaar, en nog veel langer, met volle overtuiging Peter Pan blijven ondersteunen’, vervolgt hij.

©Transavia

Dertig jaar bijzondere vakanties voor jongeren

De Peter Pan Vakantieclub werd in 1996 opgericht door medewerkers van Transavia. Het doel was en is eenvoudig: jongeren met een chronische ziekte de mogelijkheid bieden om even los te komen van ziekenhuisbezoeken, behandelingen en de dagelijkse impact van hun aandoening. Tijdens de volledig kosteloze reizen draait alles om plezier, vriendschap en onvergetelijke ervaringen. De stichting draait volledig op vrijwilligers en maakt de reizen mogelijk dankzij donaties van onder meer passagiers, bedrijven en andere sponsoren. Inmiddels organiseert de Peter Pan Vakantieclub jaarlijks verschillende reizen naar bestemmingen als Mallorca, Barcelona, PortAventura en Flachau.

De reizen bieden jongeren de kans om leeftijdsgenoten te ontmoeten die begrijpen hoe het is om met een chronische ziekte te leven. De stichting ontvangt al jaren bijzondere reacties van deelnemers. Zo omschreef deelnemer Lynn haar reis naar PortAventura als onvergetelijk en gaf ze aan dat woorden tekortschieten om uit te leggen hoe bijzonder de ervaring was. Ook Esmay kijkt met warme gevoelens terug. Zij schreef dat ze tijdens de reis even niet hoefde na te denken over haar spierziekte en herinneringen en vriendschappen heeft opgebouwd die ze voor altijd zal koesteren.