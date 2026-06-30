Dronken mannen proberen helikopter te stelen uit museum

Drie mannen hebben afgelopen zaterdagavond geprobeerd een Boeing Sea Knight-helikopter te stelen. De Hkp.4C (KV.107) staat in het Aeroseum, een museum in het Zweedse Göteborg. De dieven kwamen echter niet ver, zo schrijven Zweedse media.

Het weekend van 27 en 28 juni stond in het museum in het teken van het jaarlijkse “Flyghelg”, een luchtvaart-thema weekend. Speciaal voor deze gelegenheid was de helikopter (zonder de rotors) naar buiten gesleept. De auto die hiervoor was gebruikt stond nog aan het toestel gekoppeld.

Zaterdagavond na sluitingstijd probeerden drie dronken mannen met deze auto weg te rijden – met de helikopter er nog aan vast. Volgens museumdirecteur Tina Dejby kwamen ze slechts 50 meter ver. Toen botste de auto tegen een fundament op het museumterrein. De mannen probeerden te ontkomen, maar na een korte achtervolging werden ze door de politie gearresteerd. Volgens het museum waren de mannen eerder die dag al uit het museum verwijderd vanwege overlast en dronkenschap.

Stelen helikopter mislukt

Bij de poging tot diefstal raakte de helikopter licht beschadigd. ‘We vinden het uiteraard enorm triest, want het is een helikopter uit onze expositie. Maar we zijn ook een levend museum, het is belangrijk dat onze bezoekers de luchtvaart op verschillende manieren kunnen ervaren. Eén manier is om een ritje te kunnen maken in de helikopter, als deze wordt gesleept tijdens het evenement’, aldus museumdirecteur Tina Dejby.