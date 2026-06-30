KLM is klaar voor A350: ‘Mochten ook een klein rondje vliegen’

KLM bereidt zich in hoog tempo voor op de komst van Airbus A350’s. Naast de opleiding van piloten en technici maakte ook een deel van de directie kennis met het nieuwe vliegtuig in de simulator. De ervaring maakte volgens Miriam Kartman, Chief People Officer bij KLM, duidelijk hoeveel vakmanschap schuilgaat achter het veilig opereren van zo’n verkeersvliegtuig. ‘Deze ervaring in de simulator heeft mijn respect voor onze vliegers en voor iedereen die dit mogelijk maakt alleen maar verder vergroot’, schrijft Kartman op LinkedIn.

Directie neemt plaats in de cockpit

Ter voorbereiding op de ingebruikname van de Airbus A350 bezocht een deel van de KLM-directie de simulator om kennis te maken met het nieuwe toestel. Onder begeleiding van instructeurs kregen de bestuurders uitleg over de systemen en procedures die horen bij de nieuwste aanwinst van de vloot. Daarbij mochten zij ook zelf even plaatsnemen in de cockpit. ‘We mochten ook een klein rondje vliegen‘, liet Kartman weten. ‘Maar ik laat het echte vliegen graag aan mijn professionele collega’s in de cockpit over’, voegt zij toe. De ervaring in de simulator gaf volgens haar een inkijkje in de technologie waarmee KLM zich voorbereidt op een nieuw hoofdstuk binnen de langeafstandsvloot.

©Miriam Kartman via LinkedIn / KLM

Intensieve voorbereiding

Volgens Kartman draait de komst van de Airbus A350 om veel meer dan alleen de levering van een nieuw vliegtuig. ‘Nieuwe technologie en nieuwe vloot brengen niet alleen kansen, maar vragen ook om intensieve voorbereiding, training en vakmanschap’, aldus de Chief People Officer. De introductie van een nieuw vliegtuigtype betekent dat vliegers, instructeurs, technici en andere medewerkers uitgebreide opleidingen volgen voordat het toestel daadwerkelijk passagiers gaat vervoeren. Met simulatortrainingen kunnen bemanningen uiteenlopende scenario’s oefenen, variërend van normale vluchten tot complexe noodsituaties, zodat zij volledig voorbereid zijn op de operationele inzet van het toestel.

Eerste tickets beschikbaar

Onlangs werd bekend dat KLM haar eerste reguliere vlucht met het nieuwe toestel op 27 september zal uitvoeren. De Airbus A350-900 vertrekt die dag als vlucht KL691 van Schiphol naar Toronto, nadat het toestel naar verwachting eind augustus vanuit de fabriek in Amsterdam arriveert. Tussen de aflevering en de eerste commerciële vlucht zitten een aantal weken, zodat onder meer het cabinepersoneel uitgebreid kan worden getraind op het nieuwe vliegtuigtype.