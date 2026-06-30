Nederlandse straaljagers schitteren onder Turkse vlag in België

Ooit vlogen ze in Nederlandse dienst, nu trekken ze duizenden toeschouwers onder de Turkse vlag. Tijdens de Belgian Air Force Days op vliegbasis Florennes vormden zeven voormalige Nederlandse NF-5 Freedom Fighters van het Turkse demonstratieteam Turkish Stars een van de absolute publiekstrekkers van het evenement. Up in the Sky was erbij.

Nederlandse straaljagers met een tweede leven

Ruim dertig jaar nadat de eerste NF-5’s de Koninklijke Luchtmacht verlieten, vliegen de toestellen nog altijd voor volle tribunes. Niet langer met Nederlandse roundels op de romp, maar in de rood-witte kleuren van de Turkish Stars. Het demonstratieteam van de Turkse luchtmacht werd in 1992 opgericht en heeft zijn thuisbasis op Konya Air Base, waar de voormalige Nederlandse toestellen worden onderhouden voor demonstraties in binnen- en buitenland. In Florennes bewezen de straaljagers opnieuw waarom ze nog altijd tot de publiekstrekkers van Europese airshows behoren. Met zeven toestellen vloog de formatie een spectaculair programma.

Turkish Stars tijdens de Belgian Air Force Days 2026 © Leonard van den Broek

“Crossing” van twee NF-5’s van de Turkish Stars tijdens de Belgian Air Force Days 2026 © Leonard van den Broek

Turkish Stars tijdens de Belgian Air Force Days 2026 © Leonard van den Broek

Turkish Stars tijdens de Belgian Air Force Days 2026 © Leonard van den Broek

Reis dwars door Europa

Voordat de Turkish Stars boven België verschenen, hadden de piloten al duizenden kilometers achter de rug. De reis begon op Konya Air Base in centraal Turkije, waarna de formatie via een tussenlanding op Tekirdağ Çorlu Airport koers zette naar Hongarije. Na een volgende tussenstop in Duitsland arriveerden de NF-5’s uiteindelijk op vliegbasis Florennes. Ook tijdens de demonstratie was duidelijk dat het team zich nadrukkelijk op het internationale publiek richtte.

‘Trots om Turkije te vertegenwoordigen’

Voor de vliegers draait een buitenlandse demonstratie om meer dan alleen vliegkunst. Luitenant-kolonel Kürşat Kömür vertelde na afloop tegenover Anadolu Ajansı dat het voor de formatie een grote eer is om de Turkse vlag in het buitenland te vertegenwoordigen. Teamleider luitenant-kolonel Hasan Kocabaş omschreef de Turkish Stars als het nationale team in de lucht. Voor kapitein Sertan Akkoç kreeg het optreden een extra lading. Hij vloog in België zijn eerste internationale demonstratie en noemde de enthousiaste reacties van het publiek een bijzonder moment. Majoor Mehmet Kılıç bedankte op zijn beurt de vele bezoekers die ondanks de zomerse hitte naar Florennes waren gekomen om de show te bekijken.

Meer dan alleen een vliegshow

Onder de toeschouwers bevonden zich ook de Turkse ambassadeur in Brussel, Barış Tantekin, consul-generaal Onur Sevim en verschillende Belgische militaire autoriteiten. Na afloop overhandigde het demonstratieteam gesigneerde foto’s aan de aanwezige diplomaten en organisatoren. Volgens ambassadeur Tantekin laat de demonstratie niet alleen de capaciteiten van de Turkse luchtmacht zien, maar ook de samenwerking tussen Turkije en België. Hij benadrukte dat achter iedere vlucht een omvangrijk team van technici, logistieke planners en ondersteunend personeel schuilgaat en sprak zijn waardering uit voor de vlekkeloze uitvoering onder de warme weersomstandigheden.