Pechvogel van TUI blijft alweer aan de grond op Schiphol

Nog geen week nadat PH-TFM voor een reis vol technische storingen zorgde, is hetzelfde toestel opnieuw uitgevallen op 28 juni. De Dreamliner kwam op Schiphol niet verder dan een korte taxirit, waarna de vlucht alsnog werd geschrapt. Daarmee is het opnieuw raak voor het toestel dat de afgelopen dagen al volop in het nieuws was. Daarnaast staat ook een Boeing 737 van TUI voorlopig aan de grond in Spanje na een harde landing.

Vlucht afgebroken na pushback

Volgens data van Flightradar24 werd de Boeing 787-8 Dreamliner met registratie PH-TFM op zaterdag 28 juni vanaf de gate weggeduwd voor vertrek vanaf Schiphol naar Willemstad. Het toestel begon vervolgens aan de taxirit en legde enkele honderden meters af over het taxibanenstelsel. Daarna besloot de bemanning echter om te keren. De Dreamliner taxiede terug naar de gate, waarna de geplande vlucht werd geannuleerd. TUI heeft geen oorzaak bekendgemaakt, maar de gang van zaken wijst erop dat de bemanning tijdens het taxiën opnieuw met een technische melding werd geconfronteerd. Het is niet ongebruikelijk dat een vlucht in zo’n situatie uit voorzorg wordt afgebroken.

Een anonieme bron zegt tegen Up in the Sky: ‘Passagiers kregen te horen dat er een probleem met de remmen zou zijn. Pas tegen 12:35 werd het vliegtuig terug naar de gate afgesleept. Hezelfde vliegtuig PH-TFM zou op 22/06 vlucht OR191 hebben uitgevoerd van Mombasa naar Amsterdam. Vanwege een mogelijk technisch mankement maakte het een ongeplande landing op Rhodes International Airport.’

©Flightradar24

Opvallend na eerdere problemen

De timing is opvallend. PH-TFM haalde vorige week nog het nieuws nadat dezelfde Boeing verantwoordelijk was voor een vertraging van ruim dertig uur op een vlucht van Zanzibar naar Schiphol. Tijdens die reis kreeg de bemanning meerdere keren te maken met technische meldingen. Het toestel keerde in Zanzibar al terug naar de gate, maakte later een extra tussenlanding op Rhodos omdat de bemanning de maximale diensttijd dreigde te overschrijden en bleef uiteindelijk ook daar aan de grond vanwege aanhoudende technische problemen. Pas nadat reserveonderdelen naar Rhodos waren gevlogen, kon de Dreamliner uiteindelijk alsnog terugkeren naar Schiphol.

Boeing 737 aan de grond

Terwijl de PH-TFM opnieuw uitviel op Schiphol, staat ook een Boeing 737-800 van TUI (UK) voorlopig aan de grond op Mallorca. Dat toestel liep tijdens de landing een tail strike op, waarna inspecties en reparaties noodzakelijk bleken en een terugvlucht moest worden geannuleerd. Hoewel beide incidenten los van elkaar staan, zorgen ze opnieuw voor operationele uitdagingen in een periode waarin de zomervakantie op gang komt en luchtvaartmaatschappijen juist zoveel mogelijk vliegtuigen willen inzetten.