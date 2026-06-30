Schiphol vreest chaos door nieuw systeem

Schiphol maakt zich op voor de drukste zomer sinds de coronapandemie, maar achter de schermen groeit de onrust over het nieuwe Europese Entry/Exit System (EES). Volgens de luchthaven dreigen de wachttijden bij de grenscontrole voor reizigers uit niet-EU-landen fors op te lopen. Daarom dringt de luchthaven aan op een passende oplossing.

De luchthaven verwacht deze zomer piekdagen met ongeveer 230.000 reizigers per dag. Daarmee wordt het drukker dan vorig jaar en zelfs de drukste zomervakantieperiode sinds de coronacrisis. De grootste uitdaging zit volgens Schiphol in de grenscontroles voor reizigers van buiten de Europese Unie.

Schiphol uit zorgen over grenscontrole-systeem

Binnen Schiphol wordt het nieuwe Europese grenssysteem gezien als de grootste operationele uitdaging van dit moment. Op andere Europese luchthavens zijn inmiddels voorbeelden bekend van wachttijden die kunnen oplopen tot twee à drie uur voor reizigers uit niet-EU-landen. Volgens de luchthaven duurt een EES-registratie momenteel ongeveer negentig seconden per passagier, ongeveer drie keer zo lang als een reguliere grenscontrole. Daardoor dreigt de doorstroming volledig vast te lopen tijdens drukke piekmomenten. Een wachttijd van 45 minuten bij aankomst wordt daarbij al als onacceptabel beschouwd.

Oproep aan politiek voor noodmaatregel

Schiphol pleit daarom nadrukkelijk voor toepassing van artikel 9 van de Europese EES-regelgeving. Dat artikel biedt ruimte voor een noodprocedure wanneer de openbare orde of de continuïteit van grenscontroles onder druk komt te staan. Volgens de luchthaven is daarvoor wel een soepele samenwerking nodig tussen meerdere ministeries en de Koninklijke Marechaussee. De verantwoordelijkheid voor een oplossing ligt volgens Schiphol in belangrijke mate bij de Europese en nationale politiek. Ook binnen de ministeries zouden zorgen bestaan over de uitvoerbaarheid van het systeem zodra het volledig wordt ingevoerd.

Balanceren tussen vier controlepunten

Naast de uitdaging rondom de grenscontroles werkt Schiphol aan het verbeteren van de passagiersstromen op de luchthaven. Daarbij wordt voortdurend gestuurd op een goede verdeling van reizigers over vier verschillende ‘flows’ om opstoppingen te voorkomen. Volgens de luchthaven moet die zogenoemde flow balancing ervoor zorgen dat piekdrukte beter kan worden opgevangen, al wordt benadrukt dat dit de gevolgen van een trager grenssysteem slechts beperkt kan verzachten.

Operationele prestaties verbeteren

Ondanks de zorgen over de zomer zegt Schiphol vooruitgang te boeken op verschillende operationele onderdelen. Zo is de betrouwbaarheid van roltrappen volgens de luchthaven met ongeveer tien procent verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Ook de schoonmaak van de sanitaire voorzieningen zou merkbaar zijn verbeterd. Daarnaast is Lounge 1 inmiddels volledig vernieuwd en gereed voor het drukke zomerseizoen.