TUI-vlucht vanaf Eindhoven cirkelt bijna 2 uur in ‘holding pattern’

Een TUI-vlucht van Eindhoven naar het Marokkaanse Oujda heeft zondagavond bijna twee uur boven België gecirkeld. Nadat het vliegtuig Brussel was gepasseerd, vloog het niet verder zuidwaarts, maar ging het een zogenoemde holding pattern in.

Ruim twee uur cirkelen boven België

In plaats van verder richting Zuid-Europa en Marokko te vliegen, daalde de Boeing 737, OO-TUK, naar 12.000 voet. Rond 20:30 uur begon de bemanning vervolgens met het vliegen van een holding pattern, waarbij het vliegtuig gedurende langere tijd in een vast patroon boven België bleef cirkelen. Daarmee vloog de Boeing bijna twee uur in een holding pattern. De precieze reden voor de uitwijking is op dit moment niet bekend. Wel is duidelijk dat de Boeing niet direct kon landen nadat de beslissing was genomen om naar Brussel uit te wijken.

©Flightradar24

Vliegtuig mogelijk te zwaar

Dat wijst erop dat het toestel vermoedelijk nog te zwaar was voor een veilige landing. Vliegtuigen hebben een maximaal landingsgewicht dat aanzienlijk lager ligt dan het maximale startgewicht. Omdat de 737-800 niet beschikt over een systeem om brandstof te lozen, blijft in zo’n situatie vaak slechts één optie over: langere tijd rondvliegen om voldoende brandstof te verbranden en zo het gewicht terug te brengen tot binnen de toegestane limieten. Hoewel TUI de reden voor de uitwijking nog niet heeft bekendgemaakt, past het langdurige holding pattern bij dat scenario.

Vlucht maandag hervat vanaf Brussel

Na de veilige landing op Brussels Airport bleef OO-TUK aan de grond. Volgens Flightradar24 staat het toestel op 29 juni ingepland om de reis naar Oujda alsnog vanaf de Belgische luchthaven te hervatten. Daarmee lijkt de uitwijking niet te hebben geleid tot langdurige uitval van het vliegtuig, al is nog niet bekend waardoor de bemanning besloot de oorspronkelijke vlucht vanaf Eindhoven voortijdig af te breken.