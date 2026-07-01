Corendon: ‘plotselinge piek in aantal boekingen’

Op een doordeweekse dag ziet reisorganisatie Corendon een plotselinge piek in het aantal geboekte vakanties. Volgens het bedrijf ligt het aan de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal.

Het uitschakelen van Oranje na de wedstrijd tegen Marokko dinsdagnacht was een bittere pil voor vele Nederlanders. Opvallenderwijs leidt dat op de kantoren van Corendon tot een grote piek in de boekingen op een doordeweekse dag. Het bedrijf meldt dat tot wel zestig procent meer mensen een vakantie bij Corendon boekten dan op een gemiddelde dinsdag in de afgelopen vier weken.

De reisoperator wijdt deze piek voornamelijk aan de uitschakeling van Oranje in Mexico op het Wereldkampioenschap Voetbal. Volgens Commercieel Directeur Martin de Boer hebben dergelijke sportevenementen een directe invloed op boekgedrag van Nederlandse reizigers. Het WK leidde er daarom toe dat veel mensen het boeken van hun vakantie uitstelden.

‘De afgelopen weken merkten we dat veel reizigers hun vakantiebeslissing nog even voor zich uitschoven,’ aldus Martin de Boer. ’Vanochtend zagen we dat direct terug in de boekingen. Nu het WK er voor Nederland op zit, gaan veel reizigers alsnog aan de slag met hun zomervakantie. Grote sportevenementen hebben duidelijk invloed op het boekgedrag van Nederlanders.’



Opschieten

Volgens De Boer houdt de piek zeker de komende week aan. Volgens hem is er voldoende plek beschikbaar in de vliegtuigen en de vakantieresorts van de touroperator. Maar, benadrukt de Commercieel Directeur, de boekingen lopen snel binnen en de populaire bestemmingen komen snel vol te zitten. Mensen moeten daarom niet te lang wachten met boeken van hun vakantie.

‘Voor veel reizigers is de zomervakantie nu weer het volgende moment om naar uit te kijken. Er is nog keuze, maar wie een specifieke vertrekdatum of accommodatie op het oog heeft, doet er goed aan niet te lang te wachten,’ aldus de Boer.