EU-hof oordeelt: ‘Privéjets zijn wél duurzaam’

In een interessante wending komt het Europees Gerechtshof met een opvallend oordeel: privéjets behoren wel op de lijst van duurzame producten. Het is een belangrijke winst voor de Franse vliegtuigmaker Dassault.

In een wereld die op steeds grotere schaal de gevolgen van klimaatverandering ondergaat, besloot de Europese Commissie de productie van privéjets te verwijderen van de zogenaamde ’taxonomielijst voor duurzame financiën’. Dit is een officiële lijst van de EU die oordeelt welke productieactiviteiten ‘duurzaam’ en ‘groen’ zijn. Onder meer bedrijven en investeerders zetten deze lijst in om slim te investeren.

Het schrappen van de lijst was voor Dassault Aviation de aanleiding om naar de rechter te stappen. Het Franse bedrijf was het niet eens met de beslissing en vond de uitsluiting onwettig. Zo zou de productie van privéjets niet méér vervuilend zijn dan de productie van bijvoorbeeld elektrische auto’s. De uitstoot zit voornamelijk in het gebruik, maar daar heeft Dassault verder geen invloed op.

Ook was Dassault van mening dat de Europese Commissie een oneerlijke vergelijking erop los heeft gelaten. De Commissie beargumenteerde dat privéjets veel meer uitstoten in vergelijking met auto’s, bussen of treinen. Maar, vindt Dassault, daarbij wordt geen rekening gehouden met de snelheid en de flexibiliteit die een vliegtuig biedt. Tevens nam de Commissie de toekomstige vergroeningsslag als gevolg van duurzame brandstoffen niet mee in het besluit, zegt het Franse bedrijf.

Wel duurzaam

Het op een na hoogste hof binnen het systeem van het Europees hof van Justitie oordeelt nu dat de argumenten van Dassault legitiem zijn. Het hof gaat mee met de eisen van de Franse vliegtuigfabrikant en stelt dat de Europese Commissie de productie van privéjets opnieuw moet laten opnemen in de ’taxonomielijst voor duurzame financiën’.

De uitspraak is een grote tegenvaller voor de Europese Commissie en klimaatdemonstranten. Privéjets worden gezien als het symbool van de allerrijksten. Onlangs kwam FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog in opspraak door zijn behoorlijke vlieggedrag. Sinds de start van het WK voetbal legde de Zwitser al bijna vijftig duizend kilometer af per vliegtuig, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 78 personen. De Commissie heeft nu twee maanden om het besluit van het Gerechtshof aan te vechten.