F-16’s voeren zware luchtaanvallen uit: minstens 35 doden

Turkse F-16-gevechtsvliegtuigen hebben samen met de Somalische strijdkrachten een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op posities van de groepering Al Shabaab in Somalië. Volgens diverse Turkse media kwamen daarbij minstens 35 strijders om het leven, raakten meer dan twintig anderen zwaargewond en vernietigden de gevechtsvliegtuigen meerdere wapendepots.

Operatie met Turkse F-16’s

De F-16’s bombarderen onder meer grotten, logistieke bases en verborgen wapendepots die door de groepering als schuilplaatsen worden gebruikt. Daarbij kwamen volgens de autoriteiten minstens 35 leden van Al Shabaab om het leven en raakten meer dan twintig anderen zwaargewond. Daarnaast zouden de straaljagers voertuigen hebben vernietigd die met explosieven waren geladen. #Turkish-backed airstrikes kill 35 Al-Shabaab fighters in Lower #Shabelle, #Somalia says



Somalia’s Ministry of Defense says the Somali National Armed Forces (SNAF), in coordination with the Turkish Armed Forces, carried out a series of airstrikes using Turkish F-16 fighter… pic.twitter.com/XFinel9wRO — Addis Standard (@addisstandard) June 30, 2026

Grote explosies

Na de luchtaanvallen werden volgens het Somalische ministerie meerdere zware secundaire explosies waargenomen in het getroffen gebied. Dat zou erop wijzen dat zich op de locaties grote voorraden munitie, explosieven en ander militair materieel bevonden. De aanvallen waren volgens de autoriteiten specifiek gericht op infrastructuur die door Al Shabaab werd gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering van aanslagen. De Somalische regering benadrukt dat de operatie onderdeel is van een bredere campagne om de groep verder terug te dringen.

Turkse aanwezigheid in Somalië

Eind januari verschenen al berichten dat Turkije de gevechtsvliegtuigen naar het Oost-Afrikaanse land had gestuurd. In april werd hun aanwezigheid verder bevestigd nadat op de internationale luchthaven van Mogadishu speciale hangars en onderhoudsfaciliteiten voor de toestellen waren voltooid. Daarmee heeft Turkije de militaire aanwezigheid in het gebied verder uitgebreid. Het Somalische ministerie van Defensie bedankte bondgenoten voor hun voortdurende militaire steun en verklaarde dat de operaties tegen Al Shabaab worden voortgezet totdat de groepering geen bedreiging meer vormt voor de bevolking.