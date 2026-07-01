Legendarische airline keert na 30 jaar terug naar Schiphol

Bijna dertig jaar geleden viel het doek voor Thai Airways op Amsterdam Schiphol. Na een lange pauze keert de legendarische luchtvaartmaatschappij woensdag terug op Nederlandse bodem.

Op zaterdag 24 oktober 1998 vloog voor het laatst een MD-11 van Thai Airways naar Schiphol. De Thaise luchtvaartmaatschappij vloog vanaf Bangkok Don Mueang – destijds de grootste luchthaven van Thailand – via het Zwitserse Zürich naar Amsterdam, en dezelfde route terug. Passagiers die in Amsterdam aan boord stapten, maakten een noodzakelijke stopover in Zürich.

Kort daarna viel het doek voor Thai Airways op Schiphol. De Aziatische bankencrisis zorgde voor ongekende financiële schade in Aziatische economieën, en het ontstaan van luchtvaartallianties maakte het behoud van economisch moeilijke routes overbodig. De lange afwezigheid van Thai Airways leidde zelfs tot geruchten dat de airline verbannen was van Schiphol.

Niets is minder waar, echter. De legendarische airline die aan de wieg stond van Star Alliance, keert na een pauze van bijna dertig jaar terug op Schiphol. Op woensdag 1 juli vertrok een Airbus A350-900, registratie HS-THH, rond 05:45 uur lokale tijd vanaf Bangkok Suvarnabhumi Airport in westelijke richting voor een 11,5 uur durende vlucht naar Schiphol. Tegen het middaguur landde de machine op Nederlandse bodem, waar deze feestelijk werd ontvangen.

Concurrentie

De route tussen Bangkok en Amsterdam is niet nieuw echter. KLM voert al sinds jaar en dag vluchten uit naar de Thaise hoofdstad, en doet dat momenteel dagelijks met een Boeing 777-300ER. In het winterseizoen vliegt KLM zelfs elf keer per week op en neer naar Bangkok, waarbij de dagelijkse 777-vluchten worden ondersteunt door 787 Dreamliners.

Thai Airways is de derde airline die dit zomerseizoen zich ‘voor het eerst’ laat zien op Schiphol. Eerder al startte het Zuid-Amerikaanse LATAM met vluchten tussen Sao Paulo en Amsterdam, waarbij het direct de concurrentie aanging met KLM. Ook startte Vietnam Airlines op 16 juni met vluchten vanaf Hanoi. Het is voor het eerst dat deze twee steden direct met elkaar worden verbonden.