Na opmerkelijk verbod: Russische 737 belandt in het gras

In het Russische achterland is een Boeing 737 van S7 Airlines van de baan gegleden tijdens de landing. Enkele weken daarvoor verbood de airline haar co-piloten zelf te landen door steeds harder wordende landingen.

Een Russische Boeing 737-800 van het felgroene S7 Airlines belandde in het gras op de luchthaven van Mirny (MJZ), in de autonome republiek Sacha (Jakoetië). De machine was eerder op dinsdag 30 juni vertrokken vanaf Tolmachevo Novosibirsk International Airport (OVB), Siberië, voor vlucht S7-5241. Tijdens de landing ging het mis en belandde het vliegtuig in het gras.

Geen van de 173 passagiers en zes bemanningsleden raakten gewond, en iedereen wist het toestel veilig te verlaten. Het is nog onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden. Volgens de eerste berichten heeft het incident te maken met een technisch probleem, maar volgens de Russische autoriteiten is die conclusie te voorbarig. Zij zijn een onderzoek gestart.

Maatregel

De Russische luchtvaartindustrie gaat gebukt onder grote problemen als gevolg van de aanhoudende Westerse strafmaatregelen sinds de Russische grootschalige invasie van Oekraïne. Rusland krijgt al ruim vier jaar weinig tot geen onderdelen meer binnen om haar Westerse vliegtuigen te onderhouden. Bovendien staat de eigen luchtvaartindustrie nog in de kinderschoenen.

Om de vliegtuigen in de best mogelijke staat te behouden, besloot S7 Airlines twee weken geleden dat haar co-piloten geen landingen meer mogen uitvoeren. Dat is voortaan slechts weggelegd voor de gezagvoerders. Volgens de Russische luchtvaartmaatschappij zijn er de laatste tijd te veel harde landingen die mogelijke schade kunnen aanrichten aan de toestellen. S7 Airlines acht de gezagvoerders beter in staat deze landing goed uit te voeren.

Het is niet duidelijk of het landingsverbod ook daadwerkelijk verband houdt met het incident in Mirny. Het officiële onderzoek zal uiteindelijk uitwijzen wat de daadwerkelijk oorzaak was. S7 Airlines is zelf eveneens een intern onderzoek gestart. Het aanwezige cockpitpersoneel is momenteel op non-actief gezet totdat het onderzoek is afgerond.