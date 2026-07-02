Europese airline hoopt dit jaar op overname door Air France-KLM

De overname van een meerderheidsbelang in SAS door Air France-KLM is nog altijd gaande. Tijdens een persconferentie in Kopenhagen sprak SAS-topman Anko van der Werff de hoop uit dat de overname tegen het einde van dit jaar kan worden afgerond. Het dossier ligt momenteel ter beoordeling bij de Europese Commissie.

Europese Commissie

Tijdens de persconferentie werd de SAS-topman gevraagd naar de voortgang van de voorgenomen overname. De luchtvaartgroep bezit momenteel al een belang van 19,9 procent in SAS, maar wil dat uitbreiden naar 60,5 procent door de aandelen van investeerders Castlelake en Lind Invest over te nemen. Volgens Van der Werff verloopt het proces volgens planning. ‘Hopelijk kunnen we de transactie tegen het einde van dit jaar afronden’, zei hij. Wel benadrukte de SAS-topman dat de goedkeuringsprocedure tijd kost. ‘Het dossier ligt momenteel bij de Europese Commissie. Dat soort processen kosten nu eenmaal tijd’, aldus Van der Werff, die de vraag vervolgens met een knipoog afsloot: ‘Don’t get me in trouble.‘

Uitbreiding

Air France-KLM kondigde vorig jaar aan haar belang in SAS fors te willen uitbreiden. De luchtvaartgroep stapte in 2024 al in met een belang van 19,9 procent, kort nadat SAS een ingrijpende financiële herstructurering had afgerond. Sindsdien werken Air France, KLM en SAS steeds intensiever samen via uitgebreide codeshare- en interline-overeenkomsten. Ook maakte SAS vorig jaar de overstap van Star Alliance naar SkyTeam, waardoor de samenwerking verder werd verdiept. Als de overname doorgaat, stijgt het belang van Air France-KLM naar 60,5 procent. De Deense staat blijft met 26,4 procent aandeelhouder en behoudt zijn zetels in de raad van bestuur. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep krijgt echter de meerderheid van de bestuurszetels, waardoor SAS officieel een dochtermaatschappij van de groep wordt.

Air France-KLM

Topman Benjamin Smith liet eerder weten dat de groep verheugd is SAS volledig te mogen verwelkomen binnen de Air France-KLM-familie. Hij wees daarbij op de sterke financiële en operationele verbetering van SAS na de herstructurering en ziet grote kansen door de luchtvaartmaatschappij verder te integreren binnen de groep. De samenwerking moet zich niet alleen beperken tot gezamenlijke vluchten, maar ook leiden tot verdere integratie van loyaliteitsprogramma’s, netwerkplanning en andere bedrijfsactiviteiten. Volgens Smith profiteren zowel reizigers als de Scandinavische markt daarvan door betere verbindingen en een uitgebreider routenetwerk.

Nieuwe naam

De overname van SAS lijkt bovendien gevolgen te krijgen voor de identiteit van de luchtvaartgroep zelf. Internationale media meldden eerder dat Air France-KLM werkt aan een nieuwe groepsnaam, omdat de huidige naam onvoldoende aansluit bij een concern met meerdere luchtvaartmaatschappijen. Naast Air France, KLM en Transavia zou met SAS straks een vierde grote luchtvaartmaatschappij onderdeel uitmaken van de groep. Ook onderzoekt Air France-KLM nog altijd de mogelijkheid om een belang van 44,9 procent te nemen in TAP Air Portugal.

Eén miljard euro

Dat Air France-KLM serieus werk maakt van verdere overnames blijkt ook uit recente financiële stappen. De groep sloot vorige maand een kredietfaciliteit van één miljard euro af, die onder meer bedoeld is om toekomstige fusies en overnames te financieren. Naast SAS blijft ook TAP Air Portugal nadrukkelijk in beeld, al ondervindt Air France-KLM daarbij stevige concurrentie van Lufthansa. Met SAS als toekomstige dochtermaatschappij versterkt de luchtvaartgroep in ieder geval haar positie in Scandinavië aanzienlijk. Als de Europese Commissie groen licht geeft, kan de overname volgens de huidige planning nog voor het einde van dit jaar worden afgerond. Daarmee zet Air France-KLM opnieuw een grote stap in de verdere uitbouw van een pan-Europees luchtvaartconcern.