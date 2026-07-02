Maastricht Airport behaalt wereldprimeur

Een belangrijke stap voorwaarts op de luchthaven van Maastricht: als eerste vliegveld ter wereld neemt Maastricht Aachen Airport de nieuwste generatie screeningstechnologie in gebruik.

Op de luchthaven van Maastricht worden passagiers vanaf woensdag 1 juli gescreend met de nieuwste generatie screeningstechnologie van Smiths Detection. Deze technologie maakt gebruik van zelflerende detectie-algoritmen om ruimbagage met 3D-technieken te analyseren. Dit gebeurt in de bagagehallen van de luchthaven, nadat de passagier zijn bagage heeft afgegeven bij de check-in.

Volgens Maastricht Aachen Airport tilt deze wereldprimeur van Smiths Detection ‘de veiligheid, efficiëntie en passagiersbeleving naar een hoger niveau’. Bovendien is het Limburgse vliegveld tegenwoordig koploper binnen Europa en wereldwijd voorloper op het gebied van bagagescanning. Verder draagt het bij aan snellere, veiligere en betere bagagecontrole op de luchthaven.

Het scansysteem behoort tot de nieuwste generatie bestaande uit AI beveiligingstechnologie. Daarbij maakt het gebruik van zogenaamde geavanceerde ‘dual energy computed tomography technologie’. Dit houdt in dat het systeem kunstmatige intelligentie gebruikt om bagage in detail met 3D-beelden analyseren. Dit leidt uiteindelijk tot hogere nauwkeurigheid en minder valse meldingen.

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Het systeem komt precies op tijd voor Maastricht Aachen Airport, dat zich klaarmaakt voor een betrekkelijk druk 2027. Als gevolg van de tijdelijke sluiting van luchthaven Eindhoven, verhuist Transavia een deel van haar operatie naar het Limburgse vliegveld. Voor de luchthaven betekent dat een duidelijke opschaling van het aantal vliegbewegingen, met bestemmingen als Alicante, Málaga, Faro, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife en Valencia.

Wel is deze verhuizing slechts tijdelijk. Eindhoven Airport sluit de deuren gedurende vijf maanden in het voorjaar van 2027 als gevolg van grootschalig onderhoud. Daarbij krijgt onder meer de start- en landingsbaan en belangrijke beurt. Ook zorgt Eindhoven ervoor dat het voldoet aan de modernste eisen van de NAVO. Zodra Eindhoven opnieuw opent, keert Transavia terug naar Brabant.