Nieuwe Transavia A321neo mag direct aan het werk

Opnieuw verwelkomt Transavia een Airbus A321neo op Schiphol. De airline timmert hard aan de weg in de vernieuwing van haar vloot. De nieuwe machine mocht direct aan het werk.

Na een vlucht van anderhalf uur landde de aanwinst van Transavia uit Toulouse om 15:22 uur op Schiphol. Het toestel draagt de registratie PH-YHG, en is de zevende machine die volledig in eigen bezit is van de Nederlandse prijsvechter. In totaal beschikt de airline nu over achttien A321neo’s, elf daarvan op basis van een leasecontract.

De eerste fase van de vlootvernieuwing bij de groene maatschappij nadert inmiddels het einde. Moederbedrijf Air France-KLM bestelde in totaal honderdzestig vliegtuigen uit de neo-familie, zestig daarvan zijn opties. De komende maanden zullen er nog zeker drie A321neo’s in de vloot worden verwelkomd. Een aantal A320neo’s zal zich nog daaraan toevoegen. Het is nog onduidelijk hoeveel dat er precies zullen worden.

Een belangrijk principe binnen de luchtvaart is dat een vliegtuig geen geld verdient zolang het aan de grond staat. Daarom mocht de nieuwste aanwinst van de Nederlandse prijsvechter direct aan de slag. Kort na aankomst op Schiphol werden er in de machine zo’n 232 passagiers verwelkomd voor een vlucht naar Porto, Portugal. Helemaal vlekkeloos verliep dat vooralsnog niet, aangezien het toestel met drie kwartier vertraging vertrok.

Voortgang

De komst van nieuwe Airbussen betekent dat het doek valt voor de oude Boeing 737-vloot. Transavia faseert haar oude, trouwe vrienden langzaam maar zeker uit, terwijl frisse -neo’s de vloot komen versterken. Inmiddels is de gehele 737-700-deelvloot uit de operatie. Vooral het vertrek van de PH-XRY, de laatste machine met het bekende ‘sigarenbandje’ trok veel aandacht. Het toestel maakte haar laatste vlucht naar Twente, waar AELS haar ontmantelde. Transavia liet in diverse filmpjes zien hoe het vliegtuig milieubewust uit elkaar werd gehaald.

De eerste -800’s zijn ook al uitgefaseerd. De resterende Boeing 737’s van dit type waarmee Transavia nog vliegt, opereren veelal vanaf Brussel, Rotterdam en Eindhoven. Vanaf komend jaar zullen ze te zien zijn tussen de 777F’s en 747F’s van Maastricht. Dan sluit Eindhoven Airport de deuren voor grootschalig onderhoud, en verhuist Transavia haar operaties deels naar Maastricht en deels naar Duitsland.