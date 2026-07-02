Overstap naar Airbus levert probleem op, Transavia vindt oplossing

De vlootvernieuwing van Transavia bracht een bijzondere uitdaging met zich mee. Door de overstap van Boeing naar Airbus moesten in één keer zo’n 8.000 zwemvesten worden vervangen. ‘In plaats van de zwemvesten als afval te verwerken, hebben we gezocht naar een praktische en circulaire toepassing die past bij de reis van onze passagiers’, zegt Transavia tegen Up in the Sky. ‘De reacties van passagiers zijn tot nu toe erg positief.’

Duizenden zwemvesten vervangen

De noodzaak ontstond door de vlootvernieuwing. Transavia vervangt de Boeing 737’s geleidelijk door Airbus A321neo’s. Omdat Airbus andere veiligheidsuitrusting vereist, moesten alle zwemvesten uit de Boeing-vloot worden vervangen. ‘Zwemvesten gaan normaal gesproken maximaal twintig jaar mee (10 jaar, en daarna hercertificering voor weer 10 jaar mogelijk). Door de overgang van onze Boeing- naar Airbusvloot moesten we in één keer een batch van ongeveer 8000 zwemvesten vervangen’, aldus Transavia.

Oplossing gevonden

In plaats van de oude zwemvesten af te voeren, besloot Transavia de materialen opnieuw te gebruiken. Vrijwel alle onderdelen van de zwemvesten krijgen een nieuwe bestemming in de zogeheten Fly Again Bag, een transparante toilettas met een inhoud van één liter die geschikt is voor vloeistoffen tijdens vliegreizen. Uit een zwemvest kunnen volgens de luchtvaartmaatschappij vier tot zes tassen worden gemaakt. Daarmee blijven waardevolle grondstoffen behouden en zijn minder nieuwe materialen nodig voor de productie. ‘Waar materialen niet opnieuw in de oorspronkelijke keten kunnen worden gebruikt, onderzoeken we steeds of we ze op een zo hoogwaardig mogelijke manier een nieuw leven kunnen geven’, aldus Transavia.

Succesvolle proef aan boord

De Fly Again Bag werd eind 2025 als kleinschalige proef geïntroduceerd. De reacties bleken zo positief dat de tas ook in 2026 verkrijgbaar blijft op Transavia-vluchten. ‘De reacties van passagiers zijn tot nu toe erg positief. De tas verkoopt goed aan boord en wordt gezien als een uniek en praktisch reisproduct’, laat de airline weten. Volgens Transavia laat het project zien dat circulaire initiatieven niet alleen bijdragen aan het verminderen van afval, maar ook producten kunnen opleveren die daadwerkelijk waarde toevoegen voor reizigers.