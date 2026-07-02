Verkoop KLM’s dochtermaatschappij nu definitief afgerond

De verkoop van een meerderheidsbelang in KLM Catering Services (KCS) is definitief afgerond. KLM en gategroup hebben de transactie officieel voltooid, waarmee de Zwitserse cateringgigant nu 75 procent van de aandelen in handen heeft. KLM behoudt een strategisch belang van 25 procent en blijft ook de komende decennia nauw betrokken bij de cateringactiviteiten van de luchtvaartmaatschappij.

Overname officieel afgerond

Met het afronden van de transactie komt een einde aan een verkoopproces dat eind maart werd aangekondigd. Daarmee kiest de KLM bewust voor een constructie waarbij zij invloed houdt op de dienstverlening aan boord, maar tegelijkertijd profiteert van de internationale schaal, expertise en investeringskracht van een van de grootste cateringbedrijven ter wereld. Volgens KLM-president en CEO Marjan Rintel blijft de samenwerking bovendien langdurig gewaarborgd. ‘Vandaag hebben KLM en gategroup de overname van KLM Catering Services afgerond. Gategroup is nu voor 75% eigenaar van KCS. KLM behoudt een belang van 25% en blijft nauw betrokken. Bovendien blijft KCS in ieder geval de komende twintig jaar de cateraar van KLM’, schrijft Rintel in haar online statement.

Internationale marktleider

Met de overeenkomst blijft KCS een belangrijke schakel binnen de dagelijkse operatie op Schiphol. Het bedrijf verzorgt al jarenlang de catering voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en die samenwerking blijft in stand. Volgens Rintel biedt de toetreding van gategroup juist kansen om de organisatie verder te versterken. ‘KCS is al decennialang een vertrouwde naam op Schiphol en speelt dagelijks een belangrijke rol in de operatie van KLM. Samen met gategroup kunnen we verder bouwen aan een sterke toekomst voor KCS, met focus op kwaliteit, betrouwbaarheid, innovatie en verduurzaming.’ Door de samenwerking met een internationale marktleider verwacht KLM de cateringactiviteiten verder te kunnen moderniseren, terwijl de kwaliteit en betrouwbaarheid voor passagiers behouden blijven.

Herstelplan ‘Back on Track’

De verkoop maakt onderdeel uit van KLM’s bredere herstelprogramma Back on Track, waarmee de maatschappij werkt aan een financieel gezondere organisatie. Door een meerderheidsbelang in KCS onder te brengen bij gategroup wil KLM kapitaal vrijmaken en tegelijkertijd profiteren van de wereldwijde kennis en schaalvoordelen van de Zwitserse cateraar. ‘We zijn blij dat we in gategroup een sterke en gespecialiseerde partner hebben gevonden, met jarenlange ervaring’, liet KLM-CFO Bas Brouns eerder weten. Herman Anbeek, President Europa van gategroup, zei dat de samenwerking moet leiden tot betere prestaties, hogere betrouwbaarheid en een verdere verbetering van de klantbeleving.

Verkoop KCS-gebouw aan Schiphol

Onlangs sloten KLM en Schiphol een omvangrijke overeenkomst. De Amsterdamse luchthaven betaalt KLM daarbij bijna één miljard euro voor de verplaatsing van verschillende bedrijfsactiviteiten. Onderdeel van die afspraken is ook de verhuizing van KCS naar Schiphol-Noord. Door het vrijkomen van de huidige locatie ontstaat ruimte voor de toekomstige uitbreiding van de luchthaven, waaronder de aanleg van nieuwe vliegtuigopstelplaatsen voor grotere toestellen en de bouw van de geplande Terminal Zuid. Tegelijkertijd verhuizen de vrachtactiviteiten van KLM naar een nieuw logistiek gebied in Schiphol-Zuidoost.