Boeing test nieuwe 737 in uitdagende omstandigheden (video)

De certificering van de nieuwe Boeing 737-10 is weer een stap dichterbij. Boeing heeft beelden vrijgegeven van een recente testcampagne waarbij het grootste toestel uit de 737 MAX-familie onder uitdagende weersomstandigheden wordt getest. Daarbij ligt de nadruk op automatische landingen bij harde zijwind. Dat is een belangrijk onderdeel van het certificeringsproces.

Zware omstandigheden

Hoewel de Boeing 737-10 beschikt over dezelfde automatische landingscapaciteiten als de kleinere varianten binnen de 737 MAX-familie, moet die technologie afzonderlijk worden gecertificeerd voor het grotere toestel. Daarom voerde Boeing een reeks testvluchten uit waarbij het vliegtuig moest landen onder zware weersomstandigheden. ‘We publiceren in het operationele handboek limieten voor zijwind, tegenwind en rugwind waarvan we garanderen dat het automatische landingssysteem goed functioneert. Daarom moeten we testen uitvoeren op of zelfs boven die windlimieten’, zegt Boeing in hun video. Tijdens deze vluchten werd gecontroleerd of de automatische piloot het toestel veilig aan de grond kon zetten, ook wanneer de wind het vliegtuig voortdurend uit koers probeerde te drukken.

Uitdaging

Een van de grootste uitdagingen tijdens deze testcampagne was niet het vliegen zelf, maar het vinden van de juiste weersomstandigheden. Vooral harde zijwind is relatief zeldzaam en moeilijk te voorspellen. Boeing werkte daarom nauw samen met meteorologen. ‘Pas twee of drie dagen van tevoren krijgen we echt betrouwbare voorspellingen. Zodra we zien dat de omstandigheden goed lijken te worden, staan we klaar om binnen enkele dagen te vertrekken’, aldus Boeing. Volgens het testteam vergde het veel flexibiliteit en inzet om de juiste testmomenten te benutten. ‘Zijwind is waarschijnlijk de lastigste situatie om naar te zoeken. Het team heeft veel opgeofferd om het juiste moment te benutten, omdat iedereen gelooft in het werk dat we doen en dit geweldige vliegtuig gecertificeerd wil krijgen.’

Storingen

Naast normale automatische landingen werden ook scenario’s getest waarbij bepaalde systemen niet beschikbaar waren. Daarmee wil Boeing aantonen dat de 737-10 ook in minder gunstige omstandigheden veilig blijft opereren. ‘We testen ook enkele worstcasescenario’s waarbij bepaalde systemen niet functioneren. Dan voel ik de wind, zeker achter in het vliegtuig, pas echt.’ Juist deze situaties leveren belangrijke gegevens op voor de certificering van het toestel en moeten aantonen dat de automatische systemen ook onder uitzonderlijke omstandigheden betrouwbaar blijven functioneren.