Na lange aanloop: ‘Nieuwe’ airline voor het eerst op Schiphol

Voor het eerst in haar geschiedenis landde Syrian Airlines woensdag op Schiphol. Hoewel de Syrische luchtvaartmaatschappij al langere tijd bestaat, laat ze zich tegenwoordig zien met een nieuwe identiteit.

Vanuit Vilnius, Litouwen, landde een Airbus A320-200 woensdagmiddag op Schiphol. Veel aandacht kreeg de machine nog niet, aangezien het toestel bleef overnachten. Pas een dag later, op donderdag 2 juli, was het tijd voor een feestje. Toen lanceerde Syrian Airlines voor het eerst sinds 2012 directe vluchten tussen de Nederlandse hoofdstad en Damascus, Syrië.

Syrian Airlines was sinds 2012 niet meer welkom, nadat de Europese Unie de luchtvaartmaatschappij had verbannen als onderdeel van een sanctiepakket tegen het dictatoriale regime van toenmalig president Assad. Nadat Assad het land ontvluchtte in december 2024, lieten de Europeanen hun sancties voor Syrië los. Daarmee lag de weg vrij voor Syrian Airlines om een nieuwe identiteit aan te nemen, nieuwe vliegtuigen aan te schaffen, en vluchten op te starten.

Aanvankelijk zou Syrian Airlines begin juni al naar Schiphol komen. Maar deze plannen werden vooruit geschoven wegens ‘operationele voorbereidingen’, meldde de maatschappij destijds. Onder meer de contracten met de afhandelaar waren nog niet rond. Ook slaagde Syrian Airlines er niet in het vliegschema rond te krijgen, waardoor de frequentie is gedaald van vier naar drie vluchten per week.

Geleased vliegtuig

Syrian Airlines beschikt over een vloot van veertien machines, tien waarvan nog altijd aan de grond staan. Dat heeft te maken met de burgeroorlog, die ruim tien jaar aanhield. De oorlog leidde tot grote schade aan infrastructuur, een gebrek aan onderdelen, en tekort aan onderhoudspersoneel. Om die reden vliegt de airline ook niet met haar eigen vliegtuigen naar Schiphol.

De Airbus A320-200 is een geleased toestel van het Litouwse Heston Airlines. Het vliegtuig, registratie LY-MAU, arriveerde woensdag vanuit Vilnius en startte de rotatie vanaf Schiphol, in plaats van Damascus. Desondanks vertrok de machine donderdag met ruim anderhalf uur vertraging. Ook de terugvlucht naar Amsterdam landde niet op tijd op Nederlandse bodem.