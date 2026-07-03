Na megaorder: Vertrekt Nederlandse SAS-topman?

Door zijn komst weet SAS Scandinavian Airlines zich weer te meten met de absolute toppers in de Europese luchtvaart. Wordt het nu tijd voor de Nederlandse Anko van der Werff om zijn leidinggevende skills elders in te zetten?

Deze week maakte SAS-topman Anko van der Werff een absolute megaklapper bekend: de airline bestelt tot wel veertig Airbus A330’s. Het vormt een hoogtepunt in een glansrijke tijd die de Nederlandse topman doormaakte bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. Toen hij vijf jaar geleden aan het roer kwam te staan, bevond het bedrijf zich in faillissementsbescherming.

Nu lijkt het erop dat Anko van der Werff vertrekt bij Scandinavian Airlines, meldt persbureau Bloomberg. De Nederlander lijkt aan de slag te gaan bij Air Canada, dat momenteel een moeilijke tijd doorgaat. Hoewel vele drempels al zijn weggenomen, is er nog geen officiële beslissing genomen door de raad van bestuur bij de Canadese luchtvaartmaatschappij.

Franstalig

Mocht Van der Werff daadwerkelijk de overstap maken naar Montreal, moet hij wel aan zijn Frans werken. Zijn voorganger Michael Rousseau stapte eerder op om een opmerkelijke reden. Nadat een CRJ-900 van Air Canada’s partnermaatschappij Jazz Aviation crashte op de luchthaven van New York La Guardia, nam Rousseau een video op. Daarin begroette hij het publiek met een plechtige ‘bonjour’ en een ‘merci’, maar deelde zijn boodschap verder uitsluitend in het Engels.

De video leidde tot hevige kritiek, onder meer omdat een van de omgekomen piloten uit het Franstalige Quebec kwam. Vanwege de video moest Rousseau zich melden bij de vaste commissie voor officiële talen van het Canadese Lagerhuis voor tekst en uitleg. Rousseau bood zijn excuses aan, en ging door het stof wegens het afleiden van de aandacht voor de slachtoffers waartoe zijn gebrek aan Frans leidde.

Grote naam

Anko van der Werff is door de jaren heen een grote naam geworden in de luchtvaart. Na leidinggevende posities bij Air France-KLM en Qatar Airways, startte hij in 2014 bij AeroMexico. Die airline bevond zich in een moeilijke positie destijds, maar klom langzaam maar zeker uit het slop. Onder meer startte zij met vluchten naar Schiphol.

Na een korte periode bij Avianca, startte de Nederlander als topman bij SAS. De Scandinaviërs bevonden zich op dat moment in de faillissementsbescherming. Sinds zijn komst behoort SAS tot de Air France-KLM-groep, bestelde het bijna honderd nieuwe vliegtuigen, waaronder de Embraer E195-E2 en de Airbus A330, en behoort SAS tot een van de meest punctuele airlines van Europa.

Dat laatste kan Air Canada goed gebruiken. De Canadese luchtvaartmaatschappij behoort tot de minst punctuele luchtvaartmaatschappijen in Noord-Amerika, en staat onderaan in dat lijstje met de “full-service carriers”. Ook heeft Air Canada te maken met groeiende concurrentie van airlines als WestJet, dat met name in het Westen van Canada een steeds groter marktaandeel verkrijgt.