Salarisonderhandeling Transavia loopt vast: ‘Geen acceptabel bod’

De salarisonderhandelingen tussen Transavia en de vakbonden voor het cabinepersoneel zijn een lange tijd vastgelopen. Volgens vakbond VNC Cabine blijven de voorgestelde salarisverhogingen over een periode van dertig maanden fors achter bij de inflatie. ‘Dat vinden veel leden onacceptabel’, stelt de vakbond. Ondanks de impasse zijn de gesprekken inmiddels weer hervat. ‘We zetten de gesprekken met de vakbonden met vertrouwen voort’, aldus Transavia tegenover Up in the Sky.

Vakbond wijst loonbod af

Volgens VNC kwam het cao-traject eerder tot stilstand nadat Transavia een loonvoorstel presenteerde dat volgens de vakbond onvoldoende tegemoetkomt aan de financiële situatie van het cabinepersoneel. De bond stelt dat de voorgestelde loonontwikkeling over een periode van dertig maanden ruim achterblijft bij de inflatie, waardoor medewerkers koopkracht verliezen. Daarom pleitten de vakbonden voor een aanzienlijk kortere cao, bijvoorbeeld met een looptijd van één jaar. ‘Na drie rondes wilden de bonden niet verder praten zolang het loonbod niet naar boven wordt bijgesteld. Daarmee lag het overleg tijdelijk stil’, aldus VNC. Transavia wil inhoudelijk niet ingaan op de lopende onderhandelingen.

Personeel wil meedenken

Volgens VNC is onder het cabinepersoneel veel bereidheid aanwezig om bij te dragen aan een financieel gezonde toekomst voor Transavia. Medewerkers zouden actief ideeën aandragen om de omzet te verhogen, maar daar staat volgens de vakbond een duidelijke voorwaarde tegenover: de koopkracht moet op peil blijven en de werkdruk mag niet verder toenemen. Veel leden voelen zich momenteel onvoldoende gewaardeerd door de luchtvaartmaatschappij. In combinatie met een moeizaam verlopen operatie en de al vroeg in het seizoen ervaren vermoeidheid zorgt dat volgens VNC voor weinig vertrouwen richting de drukke zomerperiode. ‘Wat we terughoren is duidelijk: er is ruimte om op allerlei manieren bij te dragen, maar er zijn grenzen aan wat voor het cabinepersoneel acceptabel is.’

Gesprekken hervat

Ondanks de impasse besloten Transavia en VNC de gesprekken te hervatten. Daarbij wordt gesproken over de zogenoemde WRR-onderwerpen die Transavia wil invoeren. Volgens de vakbond heeft de luchtvaartmaatschappij tijdens het overleg toegelicht welke wijzigingen zij voor het cabinepersoneel voor ogen heeft. Een deel van die voorstellen kan volgens VNC ingrijpende gevolgen hebben voor medewerkers, terwijl andere ideeën juist positief zouden kunnen uitpakken. De vakbond wil de plannen daarom eerst zorgvuldig bestuderen en met de leden bespreken voordat inhoudelijk wordt gereageerd. Tegelijkertijd roept VNC Transavia opnieuw op om met een serieus verbeterd loonbod te komen.

Volgens de vakbond is er recent slechts sprake geweest van een minimale beweging vanuit de werkgever, wat onvoldoende is om de onderhandelingen over de cao daadwerkelijk vlot te trekken. Transavia houdt zich ondertussen op de vlakte over de inhoud van de gesprekken. ‘We zijn nog met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor ons cabinepersoneel. De gesprekken verlopen in een goede, constructieve sfeer. Over de inhoud van lopende cao-onderhandelingen doen wij geen uitspraken. We zetten de gesprekken met de vakbonden met vertrouwen voort’, aldus de luchtvaartmaatschappij.