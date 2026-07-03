Transavia heeft goed nieuws voor omwonenden Schiphol

De vlootvernieuwing van Transavia zet door en de luchtvaartmaatschappij neemt steeds meer nieuwe vliegtuigen in ontvangst. Om die reden heeft de groene prijsvechter goed nieuws voor de omwonenden van Schiphol.

Afgelopen woensdag 1 juli nam Transavia alweer haar achttiende Airbus A321neo in ontvangst. De machine arriveerde vanuit de fabriek in Toulouse, en mocht bij aankomst direct aan de slag voor een eerste vlucht naar het Portugese Porto. De komende maanden verwacht de Nederlandse luchtvaartmaatschappij nog zeker drie andere Airbus A321neo’s te mogen verwelkomen.

Dat is goed nieuws voor de omwonenden van Schiphol. Door de komst van de nieuwe toestellen vliegt Transavia deze zomer voor het eerst met meer -neo’s dan de oudere Boeing 737’s. Vooral ’s nachts is dat van groot belang: dan wordt 62 procent van de vluchten uitgevoerd met een moderne Airbus. Dit percentage stijgt de komende jaren bovendien, wanneer Transavia nog meer A321neo’s in de vloot krijgt.

‘De vernieuwing van onze vloot laat zien dat vermindering van geluidsoverlast niet alleen een ambitie is, maar dat we dit ook daadwerkelijk realiseren met grote investeringen in nieuwe technologie,’ aldus topman Paul Terstegge. ‘Met iedere nieuwe Airbus die we toevoegen, neemt het aandeel stillere vluchten toe en dragen we bij aan een stillere leefomgeving voor omwonenden.’

Stiller

De Airbussen zijn beduidend stiller dan de Boeing 737’s die richting pensioen gaan. De drie partijen in het kabinet – D66, VVD en CDA – hebben met elkaar afgesproken te streven naar een vermindering van vijftig procent van de nachtelijke geluidsoverlast op Schiphol. Transavia’s nieuwe vliegtuigen dragen daar direct aan bij, aangezien de noise footprint van de A321neo’s ongeveer vijftig procent kleiner is dan de 737.

Toch heeft Transavia ook een duidelijk bericht aan het kabinet. Hoewel de prijsvechter dezelfde ambitie zegt te hebben met betrekking tot een stillere luchthaven in de nacht, moet de focus liggen op ‘minder geluid’ en een ‘betere leefomgeving’. Krimp, of nachtsluiting in het algemeen, zorgen volgens Transavia voor grote problemen, wat kan leiden tot hogere ticketprijzen of het uitwijken naar andere luchthavens in België en Duitsland.