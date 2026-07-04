Belgische luchtmachtvlieger: ‘Vlogen het Nederlandse koningshuis’

De Belgische luchtmacht staat bij velen vooral bekend om haar gevechtsvliegtuigen, maar achter de schermen speelt het 21 Squadron een minstens zo bijzondere rol. Vanaf Vliegbasis Melsbroek vliegen twee Falcon 7X-zakenjets naar bestemmingen over de hele wereld. Aan boord zitten ministers, militairen, NAVO-functionarissen en leden van het Belgische én zelfs het Nederlandse koningshuis. Luchtmachtvlieger Tom Van den hof (met een kleine letter) geeft een zeldzaam inkijkje in de wereld achter militaire VIP-vluchten. ‘Ons motto is heel simpel: elke klant is voor ons een VIP’, zegt hij tegen Up in the Sky.

Van koninklijke vluchten tot geheime militaire missies

Wie denkt dat de Falcon 7X uitsluitend wordt ingezet voor het vervoeren van hoogwaardigheidsbekleders, heeft het mis. Volgens Tom is het toestel juist een van de meest veelzijdige vliegtuigen binnen de Belgische luchtmacht. De Falcons brengen militair personeel snel naar operatiegebieden, vervoeren kleine delegaties naar internationale bijeenkomsten en vliegen ministers, generaals en andere regeringsvertegenwoordigers naar bestemmingen waar snelheid en flexibiliteit essentieel zijn. Daarnaast worden de toestellen ook ingezet voor specifieke opdrachten in ondersteuning van de politie en andere nationale en internationale autoriteiten. ‘Dat gebeurt niet vaak, maar die mogelijkheid bestaat wel’, vertelt Tom. View this post on Instagram

‘Elke klant is een VIP’

Hoewel de passagiers uiteenlopen van militairen tot ministers en royalty, geldt aan boord volgens Tom één eenvoudige regel: ‘Elke klant is voor ons een VIP.’ Juist daarom speelt de bemanning achter in het toestel een minstens zo belangrijke rol als de vliegers voorin de cockpit. De flight attendants zijn speciaal getraind om passagiers tijdens vaak intensieve werkdagen zoveel mogelijk rust te bieden. ‘Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant en hun expertise is enorm. Ze weten precies waar iemand behoefte aan heeft.’ Volgens Tom verandert de sfeer direct zodra de deur sluit. ‘Veel van onze passagiers hebben een ontzettend druk programma. Zodra ze aan boord zijn, valt de drukte van buiten weg. Dan kunnen ze even ontspannen, iets eten of drinken en zich voorbereiden op de volgende vergadering.’

©Selim Tuncyurek / Up in the Sky

Nederlandse koningshuis in Falcon van Belgische luchtmacht

Dankzij de samenwerking binnen het European Air Transport Command (EATC) ondersteunen deelnemende landen elkaar wanneer daar behoefte aan is. Daardoor kwam het volgens Tom meermaals voor dat de Belgische luchtmacht leden van het Nederlandse koningshuis vervoerde. ‘Wanneer de Nederlandse toestellen niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze in onderhoud zijn, staan wij klaar om hen te vervoeren. Wij krijgen de opdracht via het EATC binnen en voeren die uiteraard graag uit.’ Dat de Belgische bemanning daarbij Nederlandse royalty aan boord krijgt, blijft bijzonder. ‘Dat gebeurt af en toe en het blijft altijd een aangename ervaring’, zegt Tom

Hoe vliegt zo’n Falcon?

Het squadron beschikte in het verleden over een grotere en gevarieerdere vloot, met onder meer Embraer- en Airbus-vliegtuigen. Tegenwoordig bestaat de vloot uit twee Falcon 7X-toestelen die worden geleased. Ondanks het bescheiden aantal vliegtuigen is de inzet enorm divers. Over het vliegen van de Falcon hoeft de luchtmachtvlieger niet lang na te denken. ‘De Falcon vliegen is enorm fijn’, zegt hij. ‘Dankzij het fly-by-wire-systeem vliegt het toestel heel comfortabel en ontspannen. Die comfortabele eigenschappen zijn niet alleen prettig voor de passagiers, maar ook voor de bemanning.’ De Falcon staat wereldwijd bekend als een van de meest geavanceerde zakenjets, met een groot vliegbereik en uitstekende prestaties, waardoor hij zonder tussenstop verre bestemmingen kan bereiken.

©Selim Tuncyurek / Up in the Sky

Militair én zakelijk

Hoewel de service aan boord vergelijkbaar is met die van een exclusieve zakelijke chartermaatschappij, blijft het militaire karakter altijd aanwezig. De cabinebemanning volgt grotendeels dezelfde hospitality-opleidingen als collega’s in de burgerluchtvaart, aangevuld met militaire trainingen en operationele kwalificaties. Dat maakt volgens Tom juist het verschil. ‘Onze mensen zijn niet alleen opgeleid voor VIP-service, maar blijven ook militair. Ze moeten hun militaire kwalificaties onderhouden en kunnen daardoor opereren op bestemmingen waar burgermaatschappijen minder gemakkelijk terechtkomen.’ Juist op dat soort locaties biedt de militaire organisatie extra mogelijkheden.

Van Congo tot Zuid-Amerika

De bestemmingen lopen sterk uiteen. Regelmatig vliegen de Falcons van de Belgische luchtmacht naar Afrika, onder meer naar Congo, waar België al jarenlang militaire samenwerking onderhoudt. Ook andere continenten staan regelmatig op het programma. Zo vloog het squadron onlangs nog een Belgische minister naar Zuid-Afrika voor internationale conferenties. ‘Wij zorgen ervoor dat onze passagiers zo snel mogelijk op hun bestemming aankomen’, zegt Tom. Juist die combinatie van militaire flexibiliteit, internationale samenwerking en het vermogen om overal ter wereld snel te kunnen opereren, maakt het 21 Squadron volgens Tom uniek. Achter de luxe uitstraling van de Falcon 7X schuilt uiteindelijk een militair werkpaard.