Lufthansa verkoopt Boeing 787 Dreamliners

Lufthansa heeft twee Boeing 787-9 Dreamliners verkocht via een zogeheten sale-and-leasebackconstructie. Daarbij zijn de toestellen overgenomen door leasemaatschappij CDB Aviation, die ze vervolgens direct terugverhuurt aan Lufthansa. De Dreamliners blijven daardoor actief op de intercontinentale routes van de Duitse luchtvaartmaatschappij.

Dreamliners verkocht

Bij zo’n constructie verkoopt een luchtvaartmaatschappij een vliegtuig aan een leasemaatschappij en least het vervolgens direct terug. Daardoor verandert de eigenaar van het toestel, terwijl de luchtvaartmaatschappij het vliegtuig gewoon blijft exploiteren. Volgens CDB Aviation werden de twee Dreamliners eind 2025 en begin 2026 aan Lufthansa geleverd. Beide toestellen blijven onderdeel van het langeafstandsnetwerk van de Duitse maatschappij en beschikken over de nieuwe Allegris-cabine, met vernieuwde Business Class, Premium Economy en Economy Class. Voor Lufthansa levert de constructie extra financiële flexibiliteit op, terwijl de operationele inzet van de vliegtuigen ongewijzigd blijft.

Samenwerking met Lufthansa

Voor de leasemaatschappij is dit de eerste keer dat zij rechtstreeks een leaseovereenkomst sluit met Lufthansa. Hoofd Commerciële Zaken, Gavan Daly, noemt de overeenkomst daarom een belangrijke mijlpaal. ‘Deze overeenkomst met Lufthansa is een belangrijke transactie voor CDB Aviation, terwijl we onze portefeuille blijven uitbreiden met kredietwaardige klanten en moderne, gewilde vliegtuigen. Hoewel we eerder hebben samengewerkt met de motorenleaseactiviteiten van Lufthansa en vliegtuigen hebben geleverd aan Austrian Airlines en Eurowings, is dit onze eerste directe leaseovereenkomst met de luchtvaartmaatschappij’, aldus Daly tegenover BusinessWire.

Nieuwste cabine blijft beschikbaar

Voor passagiers verandert er door de verkoop van de vliegtuigen vrijwel niets. Omdat Lufthansa de Dreamliners blijft inzetten op intercontinentale routes, blijven ook de nieuwste cabines beschikbaar. De Boeing 787 vormt een belangrijk onderdeel van de modernisering van de langeafstandsvloot van de luchtvaartmaatschappij. De vliegtuigen bieden onder meer grotere ramen, een stillere cabine en de nieuwe Allegris-cabine, waarmee Lufthansa de reiservaring in alle reisklassen wil verbeteren. De overeenkomst bevestigt daarmee vooral dat de maatschappij de moderne Dreamliners langdurig in haar vloot wil blijven inzetten, ondanks de gewijzigde eigendomsstructuur.