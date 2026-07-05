Russisch vliegtuig met noodsignaal (7700) boven Zwarte Zee

Een Sukhoi van de Russische luchtvaartmaatschappij Azimuth Airlines is zaterdagmiddag kort na vertrek uit Istanboel teruggekeerd. De bemanning van de Sukhoi Superjet 100 gaf boven de Zwarte Zee een noodsignaal af vanwege een vermoedelijk technisch mankement, melden Russische media. Het vliegtuig landde uiteindelijk ruim een uur na het opstijgen weer veilig op de luchthaven van vertrek.

Noodsignaal boven de Zwarte Zee

Vlucht AZO6074 vertrok om 14.37 uur lokale tijd vanaf Istanbul Airport met bestemming Mineralnye Vody in Rusland. De Sukhoi Superjet 100-95LR met registratie RA-89093 klom naar een kruishoogte van 33.000 voet, maar keerde vervolgens om. Om 15.44 uur lokale tijd stond het toestel weer veilig aan de grond in Istanboel. Daarmee duurde de vlucht in totaal 67 minuten. Volgens Russische media werd het noodsignaal (squawk 7700) ongeveer twintig minuten na vertrek afgegeven. De exacte aard van het technische probleem is vooralsnog niet bekend.

©Flightradar24

‘De bemanning van de Superjet 100 van Azimuth Airlines, die vlucht A46074 van Istanboel naar Mineralnye Vody uitvoerde, besloot volgens voorlopige gegevens terug te keren naar de luchthaven van vertrek vanwege een technisch mankement aan boord’, meldt persbureau TASS.

Meerdere technische incidenten

Het betrokken toestel kwam volgens het Russische medium SHOT het afgelopen jaar al minstens zeven keer in verband met technische storingen. Zo zou in september tijdens een vlucht van Mineralnye Vody een hydraulische pomp zijn uitgevallen, waardoor de bemanning naar een lagere hoogte moest afdalen. Het platform schrijft daarnaast dat hetzelfde vliegtuig in de maanden daarna opnieuw te maken kreeg met technische problemen, onder meer op vluchten naar Jerevan, Tasjkent en Perm. Ook andere toestellen van Azimuth zouden de afgelopen maanden technische mankementen hebben gehad, waaronder motorstoringen en problemen met de automatische piloot.