Surinam Airways hervat dienstverlening van VS naar Paramaribo

Surinam Airways heeft het vrachtvervoer tussen Miami en Paramaribo hervat. Na een lange onderbreking vervoert de Surinaamse airline weer vracht vanuit de Verenigde Staten naar Suriname. Met de herintroductie wil SLM de logistieke verbinding tussen beide landen versterken en inspelen op de groeiende vraag naar vrachtvervoer.

Cargo aan boord

Met de nieuwe service kunnen bedrijven weer zogenoemde vracht naar Suriname verzenden. De vracht wordt vervoerd op vluchten die iedere dinsdag, donderdag en zaterdag vanuit Miami naar Paramaribo vertrekken. Volgens SLM wordt het vrachtvervoer in de tegenovergestelde richting, van Paramaribo naar Miami, op een later moment toegevoegd. Met de hervatting richt SLM zich nadrukkelijk op de zakelijke markt. De luchtvaartmaatschappij biedt speciale vrachttarieven aan freight forwarders om het goederenvervoer tussen beide landen aantrekkelijker te maken.

Logistieke verbinding

Met de herintroductie van de cargodiensten wil Surinam Airways de logistieke verbinding tussen Suriname en de Verenigde Staten verder versterken. Volgens de maatschappij moeten de hervatte vrachtdiensten bedrijven voorzien van betrouwbare transportmogelijkheden en bijdragen aan een efficiëntere goederenstroom tussen beide landen. Met de uitbreiding van het cargonetwerk zet SLM een volgende stap in het verder ontwikkelen van haar logistieke dienstverlening, waarbij op termijn ook exportzendingen vanuit Paramaribo naar Miami mogelijk moeten worden.

Geen lijnvluchten naar Miami via Curaçao

Sinds mei voert SLM geen lijnvluchten meer uit tussen Paramaribo en Miami via Curaçao. De route werd in december 2023 geopend. Ruim twee jaar lang vormde het een rechtstreekse verbinding tussen Suriname, Curaçao en de Amerikaanse staat Florida. De luchtvaartmaatschappij besloot de dienstverlening echter te beëindigen vanwege operationele en commerciële overwegingen. Miami blijft desondanks onderdeel van het routenetwerk van SLM. Reizigers kunnen de bestemming nog altijd bereiken via een tussenstop in Georgetown, de hoofdstad van Guyana.