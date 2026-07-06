Airline op Schiphol akkoord met Amerikaans overnamebod

De Britse prijsvechter easyJet heeft een principeakkoord bereikt over een overname door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castlelake. Met het bod, dat de luchtvaartmaatschappij waardeert op ruim 6 miljard euro, lijkt een maandenlange overnamestrijd een nieuwe fase in te gaan. Hoewel de raad van bestuur positief tegenover het voorstel staat, moeten aandeelhouders en toezichthouders zich nog over de deal uitspreken.

Bestuur wil bod aanbevelen

EasyJet maakt bekend dat het met Castlelake een principeakkoord heeft bereikt over een bod van 6,90 Britse pond per aandeel. Daarmee wordt de Britse luchtvaartmaatschappij gewaardeerd op circa 5,2 miljard pond, omgerekend ruim 6 miljard euro. De Amerikaanse investeerder deed de afgelopen maanden al vier eerdere biedingen, maar die werden afgewezen. Het nieuwste voorstel ligt aanzienlijk hoger en heeft het bestuur wel overtuigd. ‘De financiële voorwaarden van het voorgestelde bod vertegenwoordigen een waarde die de raad van bestuur bereid is aan te bevelen aan de aandeelhouders van easyJet, mits er een definitief bod wordt uitgebracht’, aldus de maatschappij.

Amerikaanse eigenaar stuit op Europese regels

Een definitieve overname is echter nog allerminst zeker. Omdat Castlelake een Amerikaanse investeringsmaatschappij is, mag het niet zomaar de meerderheidscontrole krijgen over een Europese luchtvaartmaatschappij. Volgens Europese regelgeving moet minimaal 51 procent van een Europese airline in handen blijven van Europese partijen om de exploitatievergunning te behouden. Om aan die eis te voldoen, zou Castlelake samenwerken met luchtvaartmanagers Peter Bellew en Mark Breen. Bellew werkte in het verleden al bij easyJet, maar vertrok in 2022 onverwacht bij de maatschappij. Daarnaast moet Castlelake nog goedkeuring krijgen van de relevante toezichthouders.

Moderne vloot

Dat Castlelake al langere tijd aast op easyJet is niet verrassend. De luchtvaartmaatschappij beschikt over een jonge vloot Airbus A320-toestellen en bezit zeer gewilde start- en landingsrechten op drukke Europese luchthavens, waaronder Londen, Milaan en Genève. Ook is easyJet uitgegroeid tot een van de grootste prijsvechters van Europa, met meer dan 19.000 medewerkers en ongeveer 1.200 routes in 35 landen. De grootste aandeelhouder blijft de familie van oprichter Stelios Haji-Ioannou, die een belang van 15,3 procent bezit en uiteindelijk een belangrijke stem zal hebben bij de besluitvorming.

Definitief bod

Van een afgeronde overname is voorlopig nog geen sprake. Castlelake moet uiterlijk op 3 augustus een formeel bod uitbrengen of bekendmaken dat het afziet van de overname. Pas daarna kunnen de aandeelhouders zich over het voorstel uitspreken. Mocht de deal uiteindelijk worden goedgekeurd, dan krijgt een van de grootste maatschappijen op Schiphol een nieuwe Amerikaanse eigenaar.