KLM-vliegtuig staat na 3 weken nog steeds aan de grond

Een Airbus A321neo van KLM staat drie weken na een tailstrike nog altijd aan de grond in Lissabon. Hoewel het niet ongebruikelijk is dat een vliegtuig na een dergelijk incident langere tijd buiten dienst blijft voor inspecties en reparaties, valt vooral op dat het toestel nog niet is overgevlogen naar een onderhoudsbasis. Dat wijst erop dat het technische onderzoek nog altijd niet volledig is afgerond. ‘Na een dergelijk incident voeren wij een intern onderzoek uit naar de oorzaak van het incident’, zegt KLM tegen Up in the Sky.

Tailstrike

Het incident vond plaats op 16 juni met de Airbus A321neo, registratie PH-AXB. Na een vlucht van ruim tweeënhalf uur maakte het toestel een landing op baan 03 van de luchthaven van Lissabon. Daarbij ging het mis. Op videobeelden is te zien hoe het vliegtuig na de eerste aanraking met de baan weer omhoog veert en vervolgens met een steilere hoek opnieuw neerkomt. Tijdens die tweede touchdown raakte de staart de landingsbaan, een incident dat in de luchtvaart bekendstaat als een tailstrike. Niemand raakte gewond, maar een dergelijke gebeurtenis wordt altijd uiterst serieus genomen vanwege mogelijke structurele schade aan het vliegtuig.

Vliegtuig staat nog altijd in Lissabon

Drie weken later staat de Airbus nog steeds op de Portugese luchthaven. Bij een tailstrike is het gebruikelijk dat eerst uitgebreide technische inspecties worden uitgevoerd. Pas daarna kan worden begonnen met herstelwerkzaamheden. Pas wanneer het vliegtuig veilig genoeg wordt bevonden voor een zogenoemde ferryvlucht, kan het worden overgebracht naar een locatie waar reparaties plaatsvinden. ‘Het toestel staat nog aan de grond omdat er technische inspectie en nader onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van wanneer dit onderzoek is afgerond en de duur van de reparatie, zal duidelijk worden wanneer het toestel weer naar Nederland kan komen en opgenomen kan worden in de operatie’, aldus KLM.

Technici spelen cruciale rol

Een tailstrike laat vaak meer sporen achter dan op het eerste gezicht zichtbaar zijn. Daarom onderzoeken technici ook de interne draagconstructie van het vliegtuig. Daarbij controleren zij diverse cruciale onderdelen op mogelijke vervormingen of scheurtjes. Ook wanneer de schade aan de buitenkant beperkt oogt, kunnen inwendig beschadigingen zijn ontstaan. Pas nadat alle inspecties zijn afgerond en eventuele schade is hersteld, kan het toestel weer veilig worden vrijgegeven. Het is uiterst specialistisch werk dat veel precisie en tijd vergt, maar tegelijkertijd een essentieel onderdeel vormt van het waarborgen van de veiligheid in de luchtvaart.

Terugkeer nog onzeker

Wanneer de Airbus weer terug naar Nederland komt blijft onbekend. Eerst moet duidelijk worden of het toestel veilig kan worden overgevlogen en welke reparaties noodzakelijk zijn. Dat een vliegtuig na een tailstrike enkele weken buiten dienst blijft is niet uitzonderlijk. Pas wanneer alle inspecties zijn afgerond en het toestel opnieuw luchtwaardig is verklaard, kan de Airbus terugkeren in de reguliere dienstregeling.