Kustwacht-vliegtuig en meerdere helikopters ingezet boven Katwijk

Duizenden bezoekers hebben zaterdag genoten van een spectaculaire recordeditie van SAR Katwijk, een grote hulpverleningsevenement van Nederland. Vooral de inzet van het Dash 8-patrouillevliegtuig van de Kustwacht en meerdere helikopters trok veel bekijks. Op beelden is zelfs te zien hoe drie helikopters achter elkaar op een weg stonden opgesteld, terwijl bezoekers massaal een kijkje namen en in gesprek gingen met de hulpverleners.

Dash 8 en AW189 van de Kustwacht

De Kustwacht was nadrukkelijk aanwezig tijdens het evenement. Op de boulevard was tussen de demonstraties door de AW189-kustwachthelikopter van dichtbij te bewonderen. Daarnaast vloog het Dash 8-patrouillevliegtuig van de Kustwacht over het demonstratiegebied. De Kustwacht beschikt 24 uur per dag over AW189-helikopters, gestationeerd op Den Helder Airport en Vliegveld Midden-Zeeland. Deze toestellen worden ingezet voor zoek- en reddingsacties, medische evacuaties en het transport van speciale brandweerteams naar schepen in nood. Met een topsnelheid van ruim 313 kilometer per uur, ruimte voor negentien personen en geavanceerde apparatuur, zoals een warmtebeeldcamera, een dubbele reddingslier en een volledig medisch station, behoren de AW189’s tot de modernste reddingshelikopters van Europa.

Gloednieuwe traumahelikopter maakt indruk

Een van de absolute blikvangers was de splinternieuwe traumahelikopter PH-HLP van het Mobiel Medisch Team. Bezoekers kregen de gelegenheid om het toestel van dichtbij te bekijken. Opvallend is dat de helikopter pas zeer recent in gebruik is genomen en volgens betrokkenen zelfs een dag vóór het evenement van een definitieve bestickering werd voorzien. De aanwezigheid van de nieuwe heli zorgde voor veel belangstelling onder luchtvaartliefhebbers en bezoekers. Samen met de kustwachthelikopter, de politiehelikopter en andere deelnemende luchtvaartuigen leverde dat indrukwekkende beelden op, waaronder een moment waarop drie helikopters spectaculair achter elkaar stonden opgesteld.

Recordeditie trekt duizenden bezoekers

SAR Katwijk beleefde dit jaar de grootste editie uit zijn geschiedenis. Langs de boulevard, het strand en op zee presenteerden tientallen organisaties zich aan het publiek. Van de brandweer en Douane tot de Katwijkse Reddingsbrigade, ambulancezorg en bergingsbedrijven: overal konden bezoekers kennismaken met het werk van de hulpdiensten. Naast bekende onderdelen, zoals een nagebootste scheepsaanvaring en drugsdemonstraties, waren er dit jaar ook nieuwe publiekstrekkers, waaronder een auto te water, een explosiescenario bij de vuurtoren en medische demonstraties van het LUMC op het nieuwe demonstratieterrein op het Duinplein. Ook waren een AW139-politiehelikopter en een NHV-helikopter aanwezig.