Militair vliegtuig terug in Eindhoven: ‘Blij dat iedereen veilig thuis is’

Het Nederlandse USAR-team is zondagmiddag veilig teruggekeerd op vliegbasis Eindhoven na een intensieve reddingsmissie in Venezuela. Familieleden, vrienden en collega’s stonden het 64-koppige team en de acht reddingshonden op te wachten. ‘We zijn blij dat iedereen weer veilig thuis is’, meldt USAR.

Warm onthaal op vliegbasis Eindhoven

Rond 13.30 uur landde het militaire transportvliegtuig met de Nederlandse hulpverleners op vliegbasis Eindhoven. Vanaf het balkon met uitzicht op de landingsbaan wachtten tientallen familieleden, vrienden en andere belangstellenden vol spanning op de terugkeer van hun dierbaren. Toen het team richting de aankomsthal liep, volgde een warm applaus en werd er enthousiast gezwaaid. Er werden volop foto’s gemaakt van het weerzien en in de aankomsthal lagen bloemen en ballonnen klaar. Een jong jongetje hield een bord omhoog met de tekst: ‘Welkom thuis held’. Ook de reddingshonden kregen direct na aankomst de nodige aandacht. Zo was er speciaal een ballon meegenomen voor hulphond Spike, die tijdens de missie in Venezuela lichtgewond raakte.

©USAR

Intensieve missie in aardbevingsgebied

USAR vertrok vorige week vrijdag naar Venezuela nadat het land was getroffen door zware aardbevingen. Het team, ondersteund door acht reddingshonden en specialistisch materieel, bouwde in de havenplaats La Guaira een volledig basiskamp op om de lokale bevolking zo min mogelijk te belasten. Vanuit die uitvalsbasis voerden de Nederlandse hulpverleners dag en nacht zoek- en reddingsoperaties uit in zwaar getroffen gebieden. Daarnaast leverde Nederland specialisten aan het internationale coördinatiecentrum dat de wereldwijde hulpverlening aanstuurde.

‘Welkom thuis’

Na de veilige terugkeer sprak USAR via sociale media waardering uit voor iedereen die aan de missie heeft bijgedragen. De organisatie benadrukt dat de Nederlandse hulpverleners zich niet alleen hebben ingezet voor het zoeken naar slachtoffers en de internationale coördinatie van de hulpverlening, maar ook hoop, troost en perspectief hebben geboden aan de getroffen bevolking. Volgens USAR werd tijdens de missie gewerkt op 152 verschillende locaties en bleek opnieuw hoe belangrijk internationale samenwerking is tijdens grote rampen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de steun van het thuisfront en de collega’s in Nederland die de operatie mogelijk maakten. ‘We zijn blij dat iedereen weer veilig thuis is. Welkom thuis’, schrijft de organisatie.