Turkish Airlines mogelijke koper van Duitse airline: ‘Veel interesse’

De Duitse luchtvaartmaatschappij Condor sluit een overname door een buitenlandse luchtvaartgroep niet uit. Topman Peter Gerber noemt onder meer Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways én Turkish Airlines als mogelijke kandidaten. Over de Turkse maatschappij is hij opvallend duidelijk. ‘Turkish Airlines heeft veel interesse in Europa’, aldus Gerber, meldt Aerotelegraph.

Nieuwe eigenaar voor Condor

Condor is op zoek naar een nieuwe eigenaar en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan Duitsland. Volgens Gerber behoren verschillende grote luchtvaartmaatschappijen uit het Midden Oosten tot de serieuze kandidaten. ‘Ook Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways komen in aanmerking’, zegt Gerber. ‘Dat zijn sterke luchtvaartmaatschappijen die, na hun ervaringen met de Verenigde Staten tijdens de Iran-Irak oorlog, mogelijk minder afhankelijk willen worden van hun thuismarkt en daarom ook openstaan voor partners uit andere regio’s’, voegt hij toe. Over Turkish Airlines is de topman zelfs nog explicieter. ‘Daarnaast is er Turkish Airlines, dat veel interesse heeft in groei in Europa’, aldus Gerber.

Lufthansa geen optie

Een overname door Lufthansa is volgens Gerber geen realistisch scenario. Vanwege de Europese mededingingsregels zou een dergelijke deal vrijwel zeker op bezwaren stuiten. Daardoor ligt aansluiting bij een grotere internationale luchtvaartgroep meer voor de hand. Condor onderhoudt al samenwerkingen met verschillende maatschappijen uit het Midden Oosten. Zo werkt de Duitse airline al samen met Emirates en Etihad Airways. Vooral de samenwerking met Etihad wordt momenteel verder uitgebreid.

Duitse overheid wil belang verkopen

De zoektocht naar een nieuwe eigenaar hangt samen met de eigendomsstructuur van Condor. Tijdens de coronapandemie werd de luchtvaartmaatschappij met steun van Duitsland overeind gehouden. Daardoor bezit de Duitse staat nog altijd 49 procent van de aandelen. De resterende 51 procent is in handen van de Britse investeerder Attestor. De Duitse overheid heeft inmiddels de intentie uitgesproken om haar belang te verkopen, waardoor de weg vrijkomt voor een nieuwe strategische eigenaar.

Turkish Airlines breidt uit

De Turkse luchtvaartmaatschappij investeert de afgelopen jaren nadrukkelijk in haar positie op het continent en zoekt actief naar nieuwe kansen. Een belangrijk voorbeeld is de investering van 300 miljoen euro in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Turkish Airlines verwierf daarmee een belang van bijna 27 procent in de airline. De Spaanse ministerraad heeft de transactie inmiddels goedgekeurd. Alleen goedkeuring van de Europese Commissie is nog nodig. Turkish Airlines verwacht de overname eind 2026 definitief af te ronden. Air Europa is strategisch zeer interessant vanwege het sterke netwerk naar Latijns Amerika. Bovendien creëert het nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van codeshares, loyaliteitsprogramma’s en netwerkontwikkeling.