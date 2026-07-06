Veiligheidsrisico ontdekt bij Boeing 747’s

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft nieuwe verplichte inspecties opgelegd voor een aantal Boeing 747-vrachtvliegtuigen. Aanleiding zijn ontdekte scheuren in dragende onderdelen van de romp. Volgens de toezichthouder kan de structurele schade de sterkte van de romp aantasten en daarmee een veiligheidsrisico vormen. De nieuwe richtlijn geldt voor een specifieke groep Amerikaanse toestellen.

Scheuren in cruciale onderdelen B747

De nieuwe Airworthiness Directive volgt op meldingen van scheuren in zogenoemde stringers en verbindingsstukken (splice fittings) op meerdere locaties in de romp van de Boeing 747-8F. Deze onderdelen vormen een essentieel deel van de draagconstructie van het vliegtuig. Volgens de FAA moeten luchtvaartmaatschappijen de betrokken vrachtvliegtuigen inspecteren op scheurvorming en controleren of bepaalde constructiedelen correct zijn gemonteerd.

Worden tijdens de inspectie beschadigingen aangetroffen, dan mogen de toestellen pas weer vliegen nadat de reparaties zijn uitgevoerd volgens een door de FAA goedgekeurde methode. De toezichthouder waarschuwt dat onbehandelde scheuren ertoe kunnen leiden dat delen van de romp niet langer de ontworpen belasting kunnen dragen.

Inspecties vanaf 6 augustus verplicht

Volgens de FAA gaat het om elf vrachtvliegtuigen die door Boeing zijn aangewezen in een speciaal servicebulletin. Welke individuele registraties het precies betreft, is niet openbaar gemaakt. De inspecties bestaan uit een visuele controle van verschillende bevestigingspunten en aanvullende controles op scheurvorming. Afhankelijk van de configuratie en het aantal vliegcycli van een toestel kunnen de inspectie-intervallen verschillen. Exploitanten moeten eventuele schade direct herstellen voordat het vliegtuig opnieuw in dienst wordt genomen.

344.000 dollar per vliegtuig

De verplichte controles brengen aanzienlijke kosten met zich mee. De FAA schat dat de eerste inspectie per vliegtuig kan oplopen tot ongeveer 344.000 dollar, omgerekend circa 293.000 euro. Latere periodieke inspecties zijn aanzienlijk goedkoper, maar blijven gedurende de levensduur van het vliegtuig verplicht. Grote vrachtmaatschappijen als Cargolux, UPS Airlines, Atlas Air, Cathay Cargo, Nippon Cargo Airlines en Silk Way West maken gebruik van het type.

Opnieuw extra aandacht voor de Boeing 747

Het is niet de eerste keer dat de FAA extra maatregelen neemt voor de nieuwste generatie van de iconische Jumbo Jet. Vorig jaar kwam de toezichthouder al met een vergelijkbare richtlijn vanwege scheuren in de romp van de Boeing 747-8. Daarnaast werd vorige maand een aparte luchtwaardigheidsrichtlijn uitgevaardigd voor een groot deel van de Boeing 747-400-vloot vanwege corrosie. De huidige richtlijn heeft uitsluitend betrekking op de vrachtversie. De passagiersvariant, de 747-8 Intercontinental, valt niet onder deze maatregel.