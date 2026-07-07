KLM over drukke zomer: ‘Eerste weekend al 320.000 passagiers’

De zomervakantie is officieel begonnen en dat betekent topdrukte op de luchthavens. Ook voor KLM breekt de belangrijkste reisperiode van het jaar aan. Volgens topvrouw Marjan Rintel is de luchtvaartmaatschappij goed voorbereid op de vakantiepiek. ‘De voorbereiding was intensief, maar goed. We hebben genoeg mensen en vliegtuigen om onze passagiers een fijne en zorgeloze start van hun vakantie te bieden’, aldus Rintel.

Drukke zomer voor KLM

De eerste vakantiedagen laten direct zien hoe groot de reisbehoefte deze zomer is. ‘Het eerste weekend van de vakantie mochten we al zo’n 320.000 passagiers verwelkomen’, schrijft de KLM-topvrouw. Vooral bestemmingen binnen Europa blijven onverminderd populair. Barcelona, Rome en Nice behoren opnieuw tot de absolute favorieten onder vakantiegangers. Ook intercontinentale routes trekken veel belangstelling. Volgens KLM is de vraag naar vluchten richting het Caribisch gebied en Thailand groot.

Daarnaast breidt de maatschappij haar netwerk verder uit met nieuwe bestemmingen als Jersey, Santiago de Compostela en Oviedo, waarmee reizigers deze zomer nog meer keuze hebben. ‘De zomerperiode is voor ons altijd extra druk, het eerste weekend van de vakantie mochten we al zo’n 320.000 passagiers verwelkomen’, aldus de KLM-topvrouw.

Afspraken met Schiphol, KMar en LVNL

Om de drukke zomerperiode goed door te komen, heeft KLM de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de voorbereiding. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn er voldoende medewerkers en vliegtuigen beschikbaar om de verwachte reizigersstroom op te vangen. Toch benadrukt president-directeur Marjan Rintel Marjan Rintel dat een succesvolle zomer niet alleen afhankelijk is van KLM zelf. De maatschappij werkt nauw samen met de volledige luchtvaartketen, waaronder de luchtverkeersleiding, luchthaven Schiphol, het ministerie en de Koninklijke Marechaussee. Zo zijn afspraken gemaakt over extra inzet van start- en landingsbanen tijdens piekmomenten en wordt gezamenlijk gewerkt aan een vlotte afhandeling van passagiers op de luchthaven.

‘We zijn er klaar voor’

Rintel kijkt daarom met vertrouwen uit naar de komende vakantieweken. ‘De zomervakantie is begonnen, en wij kijken ernaar uit om de komende weken weer veel reizigers naar hun bestemming te brengen’, schrijft zij op LinkedIn. Ondanks de verwachte drukte verwacht KLM dat reizigers kunnen rekenen op een soepele start van hun vakantie. ‘We hebben genoeg mensen en vliegtuigen om onze passagiers een fijne en zorgeloze start van hun vakantie te bieden. We zijn er klaar voor’, aldus Rintel.

Ook Transavia draait op volle kracht

Ook zustermaatschappij Transavia draait de komende periode op volle kracht. Volgens de airline is maandenlang gewerkt aan de voorbereiding van het hoogseizoen, waarbij de nadruk ligt op een stabiele en betrouwbare operatie. Daarbij is het netwerk verder uitgebreid met extra zonbestemmingen, met onder meer nieuwe verbindingen naar Alghero, Palermo en Catania. Ook verschillende voormalige charterroutes, waaronder Antalya, Hurghada en diverse Griekse eilanden, zijn inmiddels beschikbaar voor reguliere passagiers. Daarmee speelt Transavia in op de aanhoudend sterke vraag naar vakantievluchten richting Zuid-Europa en andere populaire zonbestemmingen.