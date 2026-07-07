Nederlandse F-35’s vliegen spectaculaire show boven New York

De skyline van New York kreeg afgelopen weekend een bijzonder Nederlands tintje tijdens de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Vier Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen namen deel aan een indrukwekkende show boven de stad. Meer dan tweehonderd vliegtuigen en helikopters uit verschillende landen vlogen een show boven de Verenigde Staten.

Nederlandse F-35’s in New York

Tijdens de grote jubileumviering waren vier Nederlandse F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht zichtbaar aanwezig boven New York. De spectaculaire formatie boven de wereldberoemde skyline vormde een eerbetoon aan de langdurige samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten. Naast de inzet van de F-35’s nam ook de Koninklijke Marine deel aan de festiviteiten. Het Nederlandse zeilschip Oosterschelde had daarbij een prominente rol en voer als eerste schip van de internationale vlootschouw de Hudson River op, waarmee Nederland letterlijk zichtbaar aanwezig was tijdens deze historische gebeurtenis.

Bijzondere band tussen Nederland en VS

De relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten kent een geschiedenis die teruggaat tot de geboorte van de Amerikaanse staat. In 1776 vond vanaf het Nederlandse eiland Sint Eustatius het zogenoemde First Salute plaats, waarbij een saluutschot werd afgevuurd ter erkenning van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Dit moment wordt gezien als de eerste buitenlandse erkenning van de nieuwe republiek en vormde een belangrijk hoofdstuk in de relatie tussen beide landen. Ruim tweeënhalve eeuw later is die verbondenheid nog altijd zichtbaar. ‘Nederland en de Verenigde Staten werken al decennialang nauw samen: binnen de NAVO, tijdens internationale missies, in opleiding en training, en op het gebied van innovatie en militaire gereedheid’. schrijft de Koninklijke Luchtmacht op sociale media.

Volgens Defensie laat de deelname zien dat de historische band tussen Nederland en de Verenigde Staten nog altijd een belangrijke betekenis heeft. Terwijl Nederland binnen Europa een grotere rol neemt op het gebied van defensie en veiligheid, blijft de samenwerking met de Verenigde Staten een essentieel onderdeel van de gezamenlijke militaire slagkracht.