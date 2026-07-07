Nieuwe 787 Dreamliner keert alweer terug naar Boeing

Een grote teleurstelling voor United Airlines: het nieuwe paradepaardje van de vloot kampt met een aantal flinke problemen en moest daarom terug naar Boeing. Het is nu afwachten of de 787 Dreamliner het voortaan zonder problemen volhoudt.

In februari van dit jaar nam United Airlines een gloednieuwe Boeing 787 Dreamliner in ontvangst. De airline beschikt al over een groot aantal exemplaren, en is een van de weinige airlines die alle drie de varianten van de Dreamliner in de vloot heeft. Toch was de nieuwe Boeing 787, registratie N61101, bijzonder. Het toestel draagt namelijk de “honderd jaar-sticker”, naar de aankomende verjaardag van de airline.

Ook is het de eerste machine in de vloot van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die een nieuwe cabine heeft. De alom geprezen “Polaris”-cabine van United had één groot gemis: het ontbreken van schuifdeuren in de Business Class. De nieuwste variant van Polaris, “Elevated”, heeft deze deuren wel. Ook zijn er verbeteringen toegebracht voor Premium Economy en Economy.

Aan de grond

Toch moest de vreugde van het nieuwe vliegtuig al gauw plaatsmaken voor frustratie en teleurstelling. Op de eerste vlucht, die plaatsvond op zondag 29 maart, was er een vreemde elektrische geur te ruiken aan boord van de 787 Dreamliner. Daarna stond het toestel kortstondig aan de grond en was United genoodzaakt meerdere internationale vluchten te annuleren.

Talrijke onderhoudsbeurten leverden niks op en daarom zat er niks anders op voor United dan het vliegtuig terug te sturen naar Boeing. In Moses Lake bleek ineens dat er problemen waren met het TCAS-systeem, dat waarschuwt als twee vliegtuigen zich te dicht bij elkaar in de buurt bevinden. Deze moesten worden gerepareerd, aangezien een moderne airliner niet langer zonder een dergelijke systeem de lucht in mag.

Eind juni keerde de Boeing 787 Dreamliner terug in de vloot van United. Sindsdien vloog het vliegtuig vanuit San Francisco onder meer op en neer naar Houston en naar London Heathrow. In Londen ging het echter wederom mis. De terugvlucht naar San Francisco werd geannuleerd, maar het is onduidelijk wat de exacte reden daarachter is. Sindsdien vliegt de Dreamliner als gewoon mee in de vloot.