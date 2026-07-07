TUI neemt afscheid van populaire luchthaven onder Nederlanders

TUI Fly stopt vanaf het voorjaar van 2027 met alle vluchten vanaf Antwerp Airport. Daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Deurne. Voor Nederlandse reizigers betekent het besluit dat een dichtbijgelegen vertrekpunt voor zonvakanties naar Spanje wegvalt.

Laatste TUI-vluchten vertrekken in maart 2027

Luchtvaartmaatschappij TUI Fly heeft besloten om haar activiteiten vanaf Antwerp Airport volledig te beëindigen. Vanaf eind maart 2027 vertrekken er geen TUI-vluchten meer van en naar de luchthaven van Deurne. Het moederbedrijf achter TUI Fly maakte bekend dat de focus verschuift naar Brussels Airport en Oostende-Brugge Airport. ‘Deze beslissing heeft niets te maken met het terugschroeven van Vlaamse subsidies’, aldus TUI tegenover VRT. De maatschappij kiest vooral voor een efficiëntere inzet van haar vloot. Vanaf Antwerpen kan TUI alleen met kleinere Embraer-toestellen vliegen met ruimte voor 112 passagiers. Op grotere luchthavens kan het bedrijf ook Boeing-toestellen inzetten die 149 reizigers kunnen vervoeren.

Populaire routes verdwijnen

Het vertrek van TUI raakt niet alleen Belgische reizigers. Ook veel Nederlanders maakten gebruik van Antwerp Airport als alternatief voor grotere luchthavens zoals Schiphol of Eindhoven Airport. Vooral inwoners van West-Brabant konden relatief eenvoudig vertrekken vanaf Deurne. Vanuit Breda ligt de luchthaven op ongeveer drie kwartier rijden, waardoor bestemmingen als Malaga, Alicante en Palma de Mallorca aantrekkelijk waren voor Nederlandse vakantiegangers. De komende periode blijft het aanbod nog beperkt beschikbaar. Deze zomer kunnen reizigers vanaf Antwerpen nog naar onder meer Tenerife, Palma de Mallorca, Malaga en Alicante vliegen. Tijdens het winterseizoen van 2026 blijven alleen Malaga en Alicante over. De laatste TUI-vlucht vanuit Antwerpen naar Alicante staat gepland voor 24 maart 2027. Een dag later, op 25 maart 2027, vertrekt de laatste vlucht naar Malaga.

Miljoenen euro’s aan overheidssteun

Met het vertrek van TUI verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij van Antwerp Airport. Alleen de Italiaanse regionale maatschappij SkyAlps blijft voorlopig nog actief met een beperkte lijndienst naar Bolzano in de Dolomieten. De luchthaven richt zich de afgelopen jaren steeds sterker op privévluchten en vliegopleidingen. Dat zorgt al langere tijd voor discussie in Vlaanderen. Tegenstanders wijzen op de miljoenen euro’s aan overheidssteun die nodig zijn om regionale luchthavens zoals Deurne operationeel te houden. Zij vinden dat een luchthaven zonder breed commercieel aanbod moeilijk te rechtvaardigen is. Tegelijkertijd zorgt het vertrek van de TUI-toestellen volgens omwonenden ook voor minder geluidsoverlast.

Toekomst ligt opnieuw op tafel

De Vlaamse regering moet zich de komende periode buigen over de toekomst van Antwerp Airport en de andere regionale luchthavens in Vlaanderen. Het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) laat weten dat het dossier eerst binnen de Vlaamse regering wordt besproken. Daar wordt een bredere toekomstvisie opgesteld voor de regionale vliegvelden. De vraag is welke rol Antwerp Airport krijgt zonder een grote vakantievlieger als TUI Fly. Voorstanders benadrukken het belang van zakelijke vluchten, opleidingen en regionale bereikbaarheid, terwijl tegenstanders opnieuw pleiten voor een herziening van de functie van de luchthaven. Met het vertrek van TUI komt die discussie in een nieuwe fase terecht.