Bevestigd: Airbus werkt concreet aan nieuw vliegtuig

De geruchten doen al langer de ronde, maar nu lijkt het toch echt werkelijkheid te worden: Airbus werkt concreet aan een nieuw toestel. Het zou gaan om een verlengde variant van de A220.

Tijdens de Paris Air Show een jaar geleden berichtten de eerste media al over de mogelijke realiteit van een Airbus A220-500. Het gaat om een verlengde variant van de Bombardier C-Series, die de Europese vliegtuigbouwer in 2018 overnam. Airbus wist het toestel op de kaart te zetten en grote klanten te overtuigen het vliegtuig in de vloot op te nemen.

Airbus zou tot de A220-500 komen via een ‘eenvoudige stretch’, aldus Airbus Canada-topman Guillaume Chevasson tijdens een persconferentie in Mirabel. Daarmee moet de capaciteit groeien tot 185 zitplaatsen, vergelijkbaar met een Airbus A320neo. Desondanks raakt de Europese fabrikant de vleugels en de motoren niet aan, wat het bereik van het gestrekte toestel enigszins beperkt.

Volgens Canadese media zou Airbus op de vliegshow van Farnborough later deze maand het gesprek aangaan met potentiële klanten. Tegen het einde van het jaar moet de gestrekte Airbus A220 officieel worden gepresenteerd, klinkt het in Airbus-kringen die door hen worden aangehaald. De eerste levering laat nog even op zich wachten, die zou in 2032 plaatsvinden.

Kannibalisatie

De A220-500 werd lange tijd afgeschreven door experts en ingewijden. Daarbij was met name het risico van zogenaamde marktkannibalisatie een belangrijke factor: de A220-500 vecht met zijn capaciteit van 185 stoelen rechtstreeks om dezelfde orders als de Airbus A320neo. Toch lijkt dit juist de bedoeling te zijn.

Onlangs meldde Airbus ruim twintigduizend orders te hebben ontvangen voor vliegtuigen uit de A320-familie, waarvan bijna 7500 voor de -neo. Er staan lange wachtrijen voor de modernste vliegtuigen van de Europese fabrikant en airlines moeten soms jaren wachten. Marktkannibalisatie door de A220-500 kan daarmee de productiecapaciteit voor de A320neo ontlasten. Dat stelt Airbus in staat de focus te verplaatsen naar de A321neo, waar relatief meer marge op zit ten opzichte van de A320neo.

KLM Cityhopper

Ook voor KLM Cityhopper kan een verlengde variant van de Airbus A220 een interessante optie zijn. De regionale feeder van KLM kijkt momenteel naar een vervanger voor haar Embraer E190-deelvloot. De eerste toestellen bereiken langzamerhand een leeftijd van twintig jaar en zijn toe aan vervanging. KLM Cityhopper kijkt daarbij naar zowel Embraer als Airbus. Hoewel de deal nog niet rond is, en de A220-500 waarschijnlijk te groot is voor de regionale operaties van de feeder, kan de A220-500 roet in het eten gooien voor Embraer.