Boeing 737 verdwijnt plotseling boven zee

Dinsdag verdween een Boeing 737 plotseling van de radar terwijl die zich boven de Arabische Zee bevond, niet ver van de Pakistaanse kust. Reddingsdiensten zijn massaal uitgerukt om het toestel te vinden.

Een Boeing 737F, registratie AP-BOI, vertrok dinsdag 7 juli tegen het begin van de avond vanaf de luchthaven van Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten, over de Golf van Oman richting Karachi, Pakistan. Het toestel is van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij K2 Airways Cargo en voerde vlucht 5K1732 uit. De Boeing 737 arriveerde echter nooit op zijn bestemming.

Boven de Arabische Zee, niet ver van de Pakistaanse kust, meldde het vliegtuig problemen met het navigatiesysteem. Vervolgens werd het contact verbroken en verdween de machine. Op radargegevens is te zien hoe het toestel rond die tijd snel daalde, daarna kortstondig klom, waarna het richting het aardoppervlak dook. Aan boord van de Boeing 737 zaten vijf bemanningsleden.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld op deze noodlottige avond. De Pakistaanse autoriteiten startten direct een zoektocht naar de Boeing 737. Volgens The Express Tribune stuurde de Pakistaanse marine haar oorlogsschip PNS Zulfiqar naar het gebied om te helpen bij de zoek- en reddingsoperatie. Een Saab 2000 Erieye AEW&C van de Pakistaanse luchtmacht en een ATR van de Pakistaanse marine namen ook deel aan de zoektocht.

Enkele machine

K2 Airways is een Pakistaanse luchtvaartmaatschappij met het hoofdkantoor in Karachi, Zuid-Pakistan. Het bedrijf werd in 2018 opgericht, en begon in 2024 voor het eerst met het uitvoeren van vluchten. De airline beschikt slechts over één enkele machine: een tot vrachtvliegtuig omgebouwde Boeing 737-400 (BDSF).

Het toestel is bijna 28 jaar oud. De Boeing 737 werd in 1999 geleverd aan Aeroflot en vloog later voor Garuda Indonesia. In 2011 werd de machine omgebouwd door de Israëlische Bedek Aviation Group. De afkorting BDSF staat dan ook voor Bedek Special Freighter, een connotatie die specifiek wordt toegekend aan omgebouwde vliegtuigen door Bedek.